Členka komisie v B. Bystrici sa dožadovala označenia, kto za koho sedí

Na snímke volič si prezerá obálku s hlasovacími lístkami počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v zariadení pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu tam sedí, ale i nespokojnosť mimobystrických pacientov hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnici – s tým všetkým sa musel vyrovnať Mestský úrad (MsÚ) v Banskej Bystrici, ktorý organizačne zabezpečuje priebeh sobotňajších krajských volieb v meste pod Urpínom.zhodnotil pre TASR Peter Jakubec, vedúci organizačného oddelenia MsÚ.Do začiatku volieb evidovali záujem niektorých pacientov ležiacich v nemocnici, ktorí chceli voliť, no keďže trvalý pobyt majú v inom obvode než Banská Bystrica a voličské preukazy v týchto voľbách nie sú, nemohli využiť svoje právo. Museli sa zmieriť s tým, že technicky nie je možné prepravovať hlasovacie lístky z obvodu do obvodu. Obvody kopírujú územia okresov.Podľa Jakubca všetky podnety dôkladne preverujú a aj ten od občana, ktorý ich upozornil, že urna na odhadzovanie neplatných či poškodených hlasovacích lístkov nie je zapečatená. Niektorí ľudia si však neuvedomujú, že pri voľbách do vyšších územných celkov je to iné ako pri parlamentných, kde sa odhadzujú desiatky hlasovacích lístkov strán, ktoré nedostali od toho-ktorého voliča hlas. V krajských dostanú len dva lístky, na jednom sú mená kandidátov na predsedu kraja a na druhom mená kandidátov na poslancov. Obidva končia v obálke a v hlasovacej urne.Jakubec zatiaľ prešiel približne 20 okrskov, všade na paravánoch visia oznámenia o kandidátoch na predsedu a poslancov BBSK, ktorí sa v zákonom stanovenom termíne vzdali svojich kandidatúr. Okrskové volebné komisie v meste pod Urpínom sa teda riadia pokynmi, respektíve odporúčaním ministerstva vnútra.V meste Banská Bystrica je 80 okrskových volebných komisií, v ktorých sedí 651 zástupcov delegovaných politickými stranami, hnutiami či koalíciami a zapisovateľov. Sídlia v 29 objektoch po celom meste, vrátane okrajových častí. Právo voliť má celkovo 65.820 Banskobystričanov.