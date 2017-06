Členom Súdnej rady bude aj naďalej predseda súdu

Dušan Čimo Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) – Aj v štvrtom volebnom období bude v Súdnej rade sedieť predseda súdu. Jedným z jej 18 členov bude Ján Slovinský, ktorý vedie Okresný súd (OS) v Spišskej Novej Vsi. O pokračovaní zdvojenia funkcií, ktoré zákon neumožňuje, rozhodli členovia rady na pondelkovom (26.6.) zasadnutí.Súdna rada preložila Slovinského na Krajský súd do Košíc. Zároveň ho však dočasne pridelila na výkon funkcie predsedu OS Spišská Nová Ves. Sudca teda zostane šéfovať okresnému súdu a na kraji budú na neho čakať. Jeho funkčné obdobie je pritom do roku 2020.Slovinský je jedným zo siedmich členov rady, ktorí boli ako predsedovia súdov v konflikte so zákonom. Do komplikovanej situácie ich dostal Ústavný súd, ktorý na konci roka 2015 potvrdil s odstupom času platnosť ustanovenia o nezlučiteľnosti členstva v Súdnej rade s vedením súdu. Presadila ho ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v rámci vlády Ivety Radičovej.K zdvojeniu funkcií členov došlo v čase, keď bola účinnosť paragrafu zákona o Súdnej rade pozastavená. Tento týždeň uplynulo funkčné obdobie v Súdnej rade všetkým predsedom súdov s výnimkou Slovinského. Podľa viacerých členov rady si mal po preradení na kraj vybrať už len jednu funkciu, buď členstvo v rade alebo šéfovanie súdu.Dušan Čimo upozornil, že rada legitimizuje pôsobenie Slovinského ako predsedu súdu a člena rady do budúcna, kedy už mala rešpektovať platný zákaz zdvojenia funkcií. Podľa Rudolfa Čirča môže byť pretrvávaním zdvojenia funkcií spochybnené pôsobenie Slovinského ako predsedu súdu. „oponoval kolegom v rade predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai, ktorý k sebe Slovinského povolal.Súdna rada už podľa Volkaia problém v minulosti vyriešila, keď povedala, že jej členovia so zdvojenými funkciami môžu dokončiť svoje funkčné obdobie. Slovinskému, ktorý je nominantom Národnej rady SR, uplynie v septembri 2019. Tento názor napokon prevážil a za dočasné preloženie Slovinského hlasovalo 12 prítomných členov rady vrátane samotného Slovinského. Proti boli traja.reagovala na situáciu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Tá podľa jej slov rozhodnutie Súdnej rady rešpektuje.“ vysvetlila, prečo neuvažuje o odvolaní Slovinského z postu predsedu súdu.Do komplikovanej situácie sa OS Spišská Nová Ves dostal po chybe vo výberovom konaní na pozíciu dvoch sudcov. Slovinský vymenoval do päťčlennej výberovej komisie o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. Prezident SR Andrej Kiska preto vrátil Súdnej rade návrh na vymenovanie týchto sudcov. Rade v doterajšom zložení sa už nepodarilo prijať ďalšie uznesenie v tejto veci. Problém bude riešiť až rada v novom zložení. Sudcovské miesta na okresnom súde ostali neobsadené.