Členovia ČSSD podľa neoficiálnych výsledkov schválili vládu s ANO

Praha 15. júna (TASR) - Členovia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) si v referende odhlasovali vstup do vlády s hnutím ANO, ktorú by podporovali komunisti. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov vnútrostraníckeho referenda, o ktorých v piatok ráno informoval spravodajský server Novinky.cz.Za vstup do koaličnej vlády s ANO sa vyslovilo 59 percent členov ČSSD a proti bolo 40,2 percenta. Neplatných bolo 0,8 percenta odovzdaných hlasov.Oficiálne výsledky referenda, ktoré prebiehalo od 21. mája do 14. júna, zverejní predseda ČSSD Jan Hamáček na popoludňajšom rokovaní predsedníctva strany.Svoje hlasy mohlo na schôdzach miestnych buniek odovzdať celkovo 17.683 členov ČSSD. Výsledky hlasovania v miestnych organizáciách od piatka rána preveruje Ústredná kontrolná komisia ČSSD.Prieskumy pred začiatkom plebiscitu avizovali, že oba tábory v rámci ČSSD boli zhruba rovnako silné, takže výsledok hlasovania sa dal len ťažko predpovedať.V radoch ČSSD má totiž vstup do vlády aj mnoho vplyvných odporcov, medzi ktorých patria aj sociálnodemokratickí poslanci a senátori. Nespokojenci však už avizovali, že budú výsledky referenda rešpektovať.Za hlavný problém, ktorý bude potrebné vyriešiť ešte pred vznikom novej vlády, považujú analytici obsadenie postu ministra zahraničných vecí. ČSSD na čelo tohto rezortu navrhla svojho europoslanca Miroslava Pocheho, voči ktorému má však zásadné výhrady prezident ČR Miloš Zeman. Podľa servera Novinky.cz by sa tento problém mohol napokon vyriešiť tak, že by sa ČSSD vzdala rezortu diplomacie a namiesto neho by dostala ministerstvo obrany.