Členovia NATO vyšlú do Afganistanu ďalších vojakov

Na snímke vlajky členských krajín Severoatlantickej aliancie . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. novembra (TASR) - Členské štáty NATO pošlú budúci rok ďalšie tisíce vojakov do Afganistanu. Vyplýva to z informácií tlačovej agentúry DPA, podľa ktorej ochotu posilniť svoju angažovanosť v krajine prejavili v uplynulých týždňoch viacerí spojenci.Na misii výcviku afganských bezpečnostných síl by sa tak v budúcnosti malo podieľať najmenej 15.800 vojakov. Do nových prísľubov bolo pritom z aliancie k dispozícii približne 12.400 vojakov, informuje DPA v sobotňajšej správe. Dôvodom plánovaného zvýšenia ich počtu v Afganistane je najmä opätovné zosilnenie tamojšieho radikálneho hnutia Taliban.Zvýšenie počtu vojakov v Afganistane by podľa agentúry mali oficiálne oznámiť na stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO, ktoré sa bude konať budúcu stredu a štvrtok (8.-9. novembra) v Bruseli. Takéto plány existujú už mesiace, no aliancii sa dlho nedarilo presvedčiť dostatočný počet spojencov o väčších príspevkoch. Zmenilo sa to až po tom, ako prezident USA Donald Trump v auguste umožnil väčšie zapojenie svojej krajiny do bojov proti Talibanu.Bezpečnostná situácia v stredoázijskej krajine sa od ukončenia bojovej misie zahraničných síl v závere roku 2014 výrazne zhoršila. Ako dlho tam ešte misia NATO potrvá, nie je jasné. Zdroje z aliancie však podľa DPA zdôrazňujú, že v Afganistane dochádza aj k pozitívnemu vývoju. V tomto roku napríklad afganské bezpečnostné sily zaistili, že povstalci Talibanu neobsadili žiadnu provinčnú metropolu. Afganské špeciálne jednotky okrem toho medzičasom vykonávajú 80 percent svojich operácií bez zahraničnej podpory.