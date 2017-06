Členovia ruskej hraničnej stráže sa stratili a objavili sa na Ukrajine

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. júna (TASR) - Ruská vnútroštátna bezpečnostná služba dnes oznámila, že dvaja príslušníci ruskej pohraničnej stráže sa stratili a vynorili sa na Ukrajine, kde ich zatkli.Útvar pohraničnej stráže Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) na Kryme uviedol, že prípad sa stal dnes skoro ráno práve na Kryme počas výkonu práce. FSB podľa svojich slov očakáva, že Ukrajina oboch mužov urýchlene vráti do Ruska.Ukrajinský súd poslal oboch mužov do väzby na 15 dní, kde budú prinajmenšom do oficiálneho vyšetrovania.Rusko a Ukrajina sa znepriatelili, pretože Moskva v roku 2014 anektovala ukrajinský Krymský polostrov a takisto podporuje proruských povstalcov na východe Ukrajiny. Boje v Donbase si od apríla 2014 vyžiadali už viac ako 10.000 ľudských životov.