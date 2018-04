Členovia Vlasteneckej iniciatívy Slovenska varovali pred prevratom

Na archívnej snímke podpredseda KSS Jalal Suleiman. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovenská republika čelí v týchto týždňoch pokusu o prevrat, ktorý treba odmietnuť. Tvrdia to predstavitelia Vlasteneckej iniciatívy Slovenska, ktorí zorganizovali zhromaždenie pod názvom My sme tu doma. Na bratislavské Hviezdoslavovo námestie prišlo asi 120 ľudí.Organizátorom podujatia bol podpredseda mimoparlamentnej KSS Jalal Suleiman. Na pódiu vystúpili aj jeho stranícky šéf Jozef Hrdlička, expolitik Ján Čarnogurský, ale aj nezaradený poslanec NR SR Peter Marček.uviedol Čarnogurský.Organizátori varujú pred prevratom, ktorý odmietajú z princípu. Odmietajú aj zasahovanie prezidenta republiky do exekutívy tak,, odmietajú správanie sa mainstreamových médií,odmietajú korupciu a klientelizmus a dožadujú sa riadnej kontroly nad financovaním neziskoviek zo zahraničia.