Členovia Výkonnej rady ECB nie sú v otázke stimulov jednotní

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 12. januára (TASR) - Členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) nie sú v otázke stimulov na podporu ekonomiky jednotní. Vyplýva to zo zápisnice z decembrového zasadania ECB.Väčšina z nich chcela síce v decembri stimuly predĺžiť, aby chránili hospodárstvo, keďže sa obávajú, že v roku 2017 zasiahnu Európu aj svet turbulencie, rozchádzali sa však v názore na ako dlho. Proti nim stojí malá skupina skeptikov, ktorá takmer od začiatku stimuly kritizuje.Rada však nakoniec schválila predĺženie programu kvantitatívneho uvoľňovania (QE), ktorý mal vypršať na konci marca, o ďalších deväť mesiacov, teda do 31. decembra 2017. Ale zároveň znížila objem peňazí určených na nákup dlhopisov eurozóny z 80 miliárd na 60 miliárd eur.Väčšina členov Rady sa zhodla na tom, že predlženie QE poskytne oporu ekonomike regiónu v prípade otrasov na trhoch v dôsledku politického vývoja, a to ako v eurozóne, tak vo svete.Viaceré veľké štáty eurozóny totiž čakajú tento rok dôležité voľby. Konkrétne sú to Holandsko, Francúzsko, Nemecko a zrejme aj Taliansko. Preferencie populistov aj odporcov Európskej únie (EÚ) v týchto štátoch sa pritom zvyšujú. Okrem toho, Británia chce v marci odštartovať proces svojho odchodu z EÚ, čo môže viesť k reštrikciám v podnikaní.V USA sa zase tento mesiac ujme funkcie prezidenta Donald Trump, ktorý už počas predvolebnej kampane spochybnil viaceré obchodné dohody, čo vyvoláva neistotu.Zápisnica zo zasadania 25-člennej Rady v dňoch 7. a 8. decembra ukázala, že sa uvažovalo o dvoch možnostiach: predĺžení programu QE o šesť mesiacov (do konca septembra) s objemom financií 80 miliárd eur, alebo o 9 mesiacov, ale s menším objemom peňazí, 60 miliárd eur.Niekoľko členov pritom nepodporilo ani jeden návrh, uvítali však zníženie stimulov z 80 na 60 miliárd eur, konštatuje sa v zápisnici, v ktorej sa nikdy neuvádzajú konkrétne mená. Ide vraj o "dobre známych skeptikov", podľa ktorých by program QE mal byť vyhradený len na "skutočnú" krízu.Výkonnú radu tvorí šesť členov predstavenstva ECB a 19 guvernérov centrálnych bánk z eurozóny. Na jej čele stojí prezident ECB Mario Draghi.