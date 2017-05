Členské štáty EÚ budú schvaľovať aj vyjednávača pre brexit

Na snímke Michel Barnier. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel 22. mája (TASR) – Mandát vyjednávača Európskej komisie (EK) Michela Barniera na spustenie rokovaní so Spojeným kráľovstvom o odchode z EÚ a vyjednávacie smernice dnes schvaľujú predstavitelia členských štátov. Ak oba body odobria, budú splnené všetky podmienky na otvorenie rokovaní o brexite, ktoré sa oficiálne začnú po júnových britských predčasných voľbách.Predstavitelia členských štátov v Rade pre všeobecné záležitosti dnes rozhodnú o poslednom formálnom kroku nevyhnutnom na otvorenie rokovaní o brexite. Budú hlasovať o rokovacích smerniciach, ktoré EK predstavila na začiatku mája. Smernice obsahujú osem pravidiel pre vyjednávačov EÚ v prvej fáze rokovaní.EK v duchu aprílového rozhodnutia lídrov 27 členov EÚ navrhla dvojfázový prístup. V prvej fáze, ktorá by mohla trvať do jesene tohto roka, chce Únia dosiahnuť dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite. Potom by sa mohla začať druhá fáza zasvätená nastaveniu vzťahov medzi Úniou a Britániou po jej odchode zo spoločenstva.Rada EÚ pre všeobecné záležitosti dnes rozhodne aj o oficiálnom vymenovaní Michela Barniera do funkcie hlavného vyjednávača EÚ pre brexit, čím mu udelí mandát na začiatok rokovaní. Tie sa ale nezačnú hneď, ale až po britských predčasných parlamentných voľbách, ktoré budú 8. júna.Predstavitelia členských štátov dnes začnú s prípravami júnového summitu lídrov zasvätenému práve brexitu. Mali by tiež rozhodnúť o ustanovení novej pracovnej skupiny, ktorá bude pomáhať ministrom a veľvyslancom pri EÚ s agendou týkajúcou sa rokovaní o brexite. Každý členský štát s výnimkou Británie v nej bude mať jedného predstaviteľa.Počas obeda budú ministri diskutovať o brexite s podpredsedom EK Fransom Timmermansom, hlavným vyjednávačom Michelom Barnierom a vyjednávačom Európskeho parlamentu Guyom Verhofstadtom.Podľa plánu EÚ by sa mali samotné rokovania o odchode začať v júni a viesť k uzavretiu dohody v októbri 2018. Dátum skutočného brexitu bol stanovený na 29. marca 2019, ak dovtedy Európska rada, teda lídri členských štátov, jednomyseľne nerozhodne o predĺžení dvojročného rokovacieho obdobia. Čas medzi októbrom 2018 a marcom 2019 by mal slúžiť na ratifikáciu dosiahnutej dohody oboma stranami.