Členské štáty EÚ podporili investície Európskeho zboru solidarity

Brusel 17. februára (TASR) – Na investíciách do mládeže a najmä do Európskeho zboru solidarity sa dnes uzniesla Rada EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Ministri členských štátov sa zhodli na kľúčovej úlohe vzdelávania pri udržiavaní sociálnej súdržnosti a šírení európskych hodnôt.Prijatím záverov o investíciách do mládeže členské štáty zareagovali na decembrový balík návrhov z dielne Európskej komisie (EK). Podporili Európsky zbor solidarity, ktorý umožňuje mladým Európanom vo veku od 18 do 30 rokov účasť na dobrovoľníckych projektoch v rámci EÚ. EK očakáva, že takto mládež získa skúsenosti a zručnosti na začiatku kariéry a podporí solidaritu, jednu zo základných hodnôt Únie.Predstavitelia členských štátov diskutovali aj o úlohe vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré by podľa nich mali stierať spoločenské rozdiely a prispievať k šíreniu európskych hodnôt." zhrnul predseda dnešného zasadnutia Rady EÚ, maltský minister pre vzdelávanie a zamestnanosť Evarist Bartolo.Slovensko na zasadnutí reprezentovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.