Členské štáty EÚ sa dohodli na pravidlách fungovania európskej prokura

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 8. júna (TASR) – Na úlohe a pravidlách fungovania úradu európskeho prokurátora (EPPO) sa dnes dohodli ministri spravodlivosti členských štátov EÚ. Dve desiatky štátov schválili nariadenie upravujúce náplň a spôsob výkonu práce EPPO. Nariadenie ešte podlieha schvaľovaniu v europarlamente.EPPO bude mať právomoc vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce finančné záujmy EÚ, napríklad veľké cezhraničné daňové podvody. Mal by posilniť snahu únijných a národných justičných orgánov v boji proti podvodom a dopĺňať prácu Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) a Eurojustu, ktoré nie sú uspôsobené na stíhanie jednotlivých zločinov.Úrad bude sídliť v Luxemburgu a bude pozostávať z dvoch zložiek. Únijnú zložku bude reprezentovať vedúci európsky prokurátor so zodpovednosťou za celý úrad. Druhou zložkou budú delegovaní európski prokurátori v jednotlivých členských štátoch. Tí budú viesť vyšetrovania a stíhania v súlade s únijnou i konkrétnou národnou legislatívou. Únijná zložka bude dohliadať na prácu delegovaných prokurátorov.Vznik EPPO momentálne podporuje 18 členských štátov vrátane Slovenska. Zámer pridať sa k nim vyjadrili aj Rakúsko a Taliansko. Proti EPPO sú Dánsko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.Keďže založenie úradu nepodporujú všetky členské štáty, bude fungovať v režime posilnenej spolupráce. To znamená, že bude mať pôsobnosť len v tých štátoch, ktoré ho schvália. Napriek tomu by mal EPPO spolupracovať s členskými štátmi, ktoré za vznik úradu nehlasovali. Ak zmenia názor, môžu sa kedykoľvek k spolupráci pridať.Nariadenie o fungovaní úradu podlieha schvaľovaniu v europarlamente. Presný dátum spustenia EPPO stanoví Európska komisia, ale nebude to skôr ako tri roky.