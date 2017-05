Členstvo v EÚ prinieslo možnosti a výhody, zhodujú sa politici

Na snímke rokovacia sála v priestore Reduty v Bratislave počas predsedníctva SR v Rade EÚ. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) prinieslo Slovensku nové možnosti. Občania môžu voľne cestovať, pracovať a študovať kdekoľvek v rámci Únie. Otvorenosť im pomáha v poznávaní. Členstvo v Únii zároveň pomáha Slovensku ekonomicky. Pri príležitosti 13. výročia vstupu Slovenska do EÚ (1.5.2004) to pre TASR povedal bývalý europoslanec a súčasný pV Únii je podľa neho pestrosť, ktorá nás obohacuje, ale zároveň môže vytvárať aj isté nedorozumenia. Tieto treba podľa Pašku riešiť pokojne. Pripomína aj jeden z problémov Únie, migračnú krízu. Je rád, že sa Slovensku darí presadzovať svoje postoje. Otázna je podľa Pašku budúcnosť EÚ a teda zmeny, ktoré by mali nastaťzdôraznil.Podpredsedníčka Mosta-Híd ana sociálnej sieti Facebook pripomína, že byť v Únii je predovšetkým príležitosť. Poukazuje, že je však v súčasnosti niektorými politikmi často označovaná za pôvodcu problémov.poznamenáva. Kritika za každú cenu len pre upútanie pozornosti nemôže byť podľa Žitňanskej cesta pre demokratických politikov, ktorí sa uchádzajú o moc." zdôraznila Žitňanská.Jej straníckypripomína, že aj vďaka voľnému pohybu mohli mnohí občania stráviť aj dnešný voľný deň, Sviatok práce, cestovaním po iných krajinách." apeluje na Facebooku Bugár.zdôrazňuje, že EÚ prináša Slovensku a jeho občanom nesporné výhody." upozorňuje. Svoje by k tomu mali podľa neho povedať aj ľudia. Preto vyzýva na širokú verejnú diskusiu o tom, akú podobu EÚ chcú občania a aké miesto by v nej malo mať Slovensko.povedal Štefanec, ktorý sa o tom rozpráva s ľuďmi v regiónoch. Dodal, že základným pilierom politiky KDH je, aby sa EÚ vrátila k svojim kresťanským a demokratickým koreňom. "Aby si neuzurpovala rozhodovanie v morálno-etickej, rodinnej a daňovej oblasti a aby predstavovala priestor, ktorý napomáha rozvoju podnikania, inovácii a rastu zamestnanosti," vysvetlil.