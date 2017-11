Členstvo v sieti kreatívnych miest UNESCO prepojí IT sektor s kultúrou

Tlačová konferencia na tému Košice získali miesto v Sieti kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) 2. novembra 2017 v Košiciach. Na snímke zľava Richard Kitta zástupca DIG gallery, vy´konny´ riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miriššay, dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Ján Kanócz, Jozef Marko z Magistrátu mesta Košíc, riaditeľ Creative Industry Košice, n. o. Michal Hladký, Katarína Živanovič z Tabačky Kulturfabrik a riaditeľ K13 – Košické kultúrne centrá Ján Kováč. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 2. novembra (TASR) - Košice sú od utorka (31.10.) súčasťou Siete kreatívnych miest UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) v oblasti mediálneho umenia. Do klubu vstúpili spoločne so 64 mestami z celého sveta. V oblasti mediálneho umenia sú členmi mestá ako Linz, Austin, Tel Aviv, Lyon, Saporo a najnovšie okrem Košíc aj Toronto, Čangša, Guadalajara a portugalská Braga.Košice sú prvé slovenské mesto, ktoré sa stalo Kreatívnym mestom UNESCO.uviedol vedúci komunikačného referátu košického magistrátu Jozef Marko.Prihlášku do UNESCO Creative Cities Network pripravila nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE).povedal riaditeľ neziskovky Michal Hladký.Organizácia Creative Industry Košice navrhla niekoľko aktivít, ktoré presvedčili UNESCO, že Košice si zaslúžia niesť titul Kreatívne mesto. Ide napríklad o vytvorenie Kreatívneho centra, ktoré bude zamerané na mediálne umenie ako jedno z piatich kľúčových odvetví, vytvorenie mestskej hry či oceňovanie mladých umelcov z partnerských miest a s ním spojené budovanie otvorenej galérie mediálneho umenia v Košiciach.doplnil Hladký.povedal riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay.Najbližším podujatím, na ktorom budú môcť Košičania aj návštevníci mesta spoznávať mediálne umenie a vidieť príklady umelecko-technických presahov, je festival Art & Tech Days, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. až 26. novembra.