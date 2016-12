Cleveland bez LeBrona Jamesa prehral na palubovke v Detroite 90:106

Na archívnej snímke basketbalista Clevelandu Cavaliers LeBron James (vľavo) a hráč Miami Heat Rodney McGruder. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NBA:



Orlando Magic - Memphis Grizzlies 112:102, Washington Wizards - Milwaukee Bucks 107:102, Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 120:118, Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 106:90, Houston Rockets - Phoenix Suns 131:115, Chicago Bulls - Indiana Pacers 90:85, Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 104:90, New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 111:104, Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 91:95, Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 102:106, Sacramento Kings - Philadelphia 76ers 102:100

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. decembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers prehrali v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Detroitu Pistons 90:106. Úradujúci šampión nechal deň po repríze finále play off s Golden State odpočívať svojho ťahúňa LeBrona Jamesa a na výkone hostí sa to odzrkadlilo. James v aktuálnom ročníku vynechal tri zápasy a všetky Cavaliers prehrali. Celkovo majú na konte iba sedem prehier a vedú Východnú konferenciu.