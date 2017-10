Cleveland prekvapujúco prehral s Knicks 95:114

Hráč tímu Detroit Pistons Reggie Jackson, (vľavo), sa pozerá na hráča Golden State Warriors Klaya Thompson (11) Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 30. októbra (TASR) - Basketbalisti Golden State prehrali v noci na pondelok v zápase zámorskej NBA s Detroitom 107:115. Obhajca titulu nedosiahol štvrtý triumf v sérii, s bilanciou 4-3 mu patrí 6. priečka v tabuľke Západnej konferencie. Detroit sa piatym víťazstvom v rozbiehajúcej sa sezóne vyšvihol na čelo Východnej konferencie.Atlanta prehrala na domácej palubovke s Milwaukee 106:117. Za hostí nastrieľal Giannis Antetokounmpo 33 bodov a pridal 11 doskokov.povedal pre usatoday.com najlepší strelec stretnutia. Hráči Hawks sú spolu s Dallasom najslabším tímom celej súťaže.V noci na pondelok sa nedarilo hráčom Clevelandu, Cavs podľahli New Yorku 95:114. V drese hostí zahviezdil autor 32 bodov a 12 doskokov Kristaps Porzingis a prvýkrát v kariére sa tešil z výhry nad Cavaliers. "vyhlásil po stretnutí pre portál newsday.com lotyšský pivot. Pre Cavaliers to bola tretia prehra v sérii.Sacramento nestačilo doma na Washington (83:110) a pripísalo si štvrtú prehru v rade.Najviac bodov: Schröder 21, Prince 17, Bazemore 15 - Antetokounmpo 33 (11 doskokov), Middleton 27, Brogdon 16, 14.014 divákov.Najviac bodov: Oladipo 23, Sabonis 22 (12 doskokov), Bogdanovič 15 - Aldridge 26, Gasol 17, Mills, Green a Gay po 10, 15.013 divákov.Najviac bodov: Dinwiddie 22, Hollis-Jefferson 18, Harris 16 - Murray 26, Jokič 21 (14 doskokov), Chandler 18, 14.854 divákov.Najviac bodov: Walker 34 (10 asistencií), Howard 22 (10 doskokov), Lamb 20 - Simmons 27, Fournier 23, Ross 17, 15.531 divákov.Najviac bodov: Bogdanovič 15, Mason 11, Richardson a Labissiere po 10 - Wall 19, Porter 16, Beal 15, 17.583 divákov.Najviac bodov: Love 22 (11 doskokov), James 16 (10 doskokov), Rose 15 - Hardaway 34, Porzingis 32 (12 doskokov), Kanter 18 (12 doskokov), 20.562 divákov.Najviac bodov: Thompson 29, Durant 28, Curry 27 - Bradley 23, Jackson 22, Smith a Harris po 16, 19.596 divákov.