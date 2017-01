Clintonová povzbudila ľudí nespokojných s Trumpom

Zľava bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary Clintonová, bývalý americký prezident George W. Bush a jeho manželka Laura Bushová čakajú na začiatok inaugurácie 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa v centre Washingtonu 20. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20. ledna 2017

Washington 20. januára (TASR) - Bývalá ministerka zahraničných vecí a prvá dáma USA Hillary Clintonová sa - krátko pred dnešným uvedením Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta - obrátila na svojich stúpencov s posolstvom nádeje.Po príchode na ceremóniu vo Washingtone sa na jej účte na Twitteri objavil odkaz:Trumpova protikandidátka v novembrových prezidentských voľbách prišla na inauguráciu nového prezidenta do Kapitolu spolu s manželom, bývalým šéfom Bieleho domu Billom Clintonom.Clintonovej súper vo vnútrostraníckych prezidentských primárkach demokratov Bernie Sanders ľudí sklamaných víťazstvom republikána Trumpa podobne povzbudzoval, aj keď mu to podľa vlastných slov padlo zaťažko.uviedol senátor Sanders v dnes zverejnenom videoposolstve. Zdôraznil však, že upadať do zúfalstva by bolo zlou reakciou.uviedol na Twitteri.