Clippers získali na post rozohrávača Teodošiča

Los Angeles 6. júla (TASR) - Zámorský basketbalový klub NBA Los Angeles Clippers podpísal dvojročný kontrakt s 30-ročným srbským rozohrávačom Milošom Teodošičom.Jeden z najlepších európskych tvorcov hry pôsobil v CSKA Moskva od roku 2011, za ten čas získal päť titulov v nadnárodnej VTB lige a na svojom konte má aj jeden triumf v Eurolige. V roku 2010 ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča Euroligy. Teodošič odolával dlhšiu dobu finančne lukratívnym ponukám zo zámoria, no napokon sa vo veku 30 rokov rozhodol okúsiť najlepšiu basketbalovú súťaž sveta.O jeho služby mali záujem aj Chicago Bulls i Sacramento Kings, ale napokon prikývol na ponuku Clippers. Teodošič bol dokonca ochotný zaplatiť nákladné vykúpenie z kontraktu v ruskom klube. Podľa informácií televízie ESPN by si mal zarobiť počas dvoch rokov 12,3 milióna amerických dolárov. Do tímu prichádza nahradiť Chrisa Paula, ktorý sa rozhodol posilniť konkurenčný Houston Rockets.