Clo na dovoz áut vo výške 25 % by USA mohlo stáť okolo 45 mld. USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. júna (TASR) - Zástupcovia amerických automobiliek varujú, že zavedenie cla na dovoz automobilov do USA vo výške 25 % povedie k takému zvýšeniu nákladov pre zákazníkov, že prakticky vymaže prínos daňovej reformy.Aliancia výrobcov automobilov v USA, ktorá zastupuje spoločnosti ako General Motors, Volkswagen, Toyota a ďalšie veľké automobilky, plánuje tento týždeň upozorniť ministerstvo obchodu na škody, ktoré zavedenie ciel môže spôsobiť, uviedla hovorkyňa aliancie Gloria Bergquistová.Firmy sa obávajú, že clo vo výške 25 %, ktorým prezident Donald Trump hrozí, by mohlo Američanov stáť okolo 45 miliárd USD (38,55 miliardy eur) ročne. Na jedno auto to predstavuje zhruba 5800 USD.uviedla Bergquistová poukazujúc na daňovú reformu, ktorú koncom minulého roka podpísal prezident Donald Trump. Navyše zvýšia sa aj ceny dovážaných autokomponentov, s čím tiež budú musieť spotrebitelia počítať, keď si budú kupovať auto od zahraničnej alebo americkej firmy, dodala Bergquistová.