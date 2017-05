ČNB prvýkrát udelila licenciu pobočke banky so sídlom mimo EÚ

Česká národná banka (ČNB). Foto: moneymag.cz Foto: moneymag.cz

Praha 22. mája (TASR) - Česká národná banka (ČNB) udelila prvú licenciu pobočke banky, ktorá má sídlo v inej než členskej krajine Európskej únie. Touto bankou je čínska ICBC. Ide zatiaľ o jedinú pobočku banky, ktorá nemá sídlo v Českej republike, ale riadi sa českým systémom poistenia vkladov, uviedla dnes riaditeľka Garančného systému finančného trhu Renáta Kadlecová.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ktorá má sídlo v Pekingu, je na základe ostatných údajov o výške bilančnej sumy najväčšou bankou na svete. Otvorenie pobočky v Česku chystá banka na posledný štvrťrok tohto roka. Licenciu získala začiatkom mája.Na rozdiel od pobočiek bánk, ktoré majú sídlo v členskej krajine EÚ a ktoré sa zúčastňujú systému poistenia vkladov v danej krajine (pobočka poľskej mBank v Poľsku, ING Bank v Holandsku, ale aj pobočka ďalšej čínskej banky - Bank of China, ktorej európska centrála je v Maďarsku), je situácia ICBC odlišná.vysvetľuje Kadlecová.Vklady klientov pobočky ICBC v Prahe sú teda poistené v Garančnom systéme finančného trhu a vzťahujú sa na ne rovnaké podmienky poistenia, ako na vklady uložené v českých bankách, stavebných sporiteľniach a družstevných záložniach. Základný limit poistenia predstavuje aj v tomto prípade 100.000 eur na jedného klienta v jednej inštitúcii.