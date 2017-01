ČNB tento rok ukončí intervencie a česká koruna posilní

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. januára (TASR) - Najdôležitejším rozhodnutím pre českú ekonomiku bude v najbližších mesiacoch ukončenie devízových intervencií. Česká národná banka (ČNB) nimi už 3 roky bráni domácej mene v posilnení pod 27 českých korún za euro. Nízka inflácia, ktorá bola argumentom ČNB v prospech tohto mimoriadneho opatrenia, však končí a českej ekonomike sa darí.České Hospodárske noviny (HN) zrealizovali anketu medzi českými bankami a finančnými spoločnosťami, ktoré sledujú domácu ekonomiku a dianie na devízovom trhu. Všetci oslovení analytici sa zhodli na tom, že centrálna banka ešte tento rok prestane umelo oslabovať korunu. Výrazného posilnenia koruny sa však firmy nemusia obávať. Analytici sú totiž presvedčení, že ČNB veľké výkyvy kurzu nepripustí a v prípade potreby zasiahne predajom alebo nákupom korún." uviedol Pavel Kysilka, ktorý bol v rokoch 1992 až 1999 členom bankovej rady a viceguvernérom centrálnej banky.Podľa analytikov sa bude koruna v decembri obchodovať za 26,2 CZK/EUR. To je priemerný odhad 13 bánk a inštitúcií, ktoré sa zúčastnili prieskumu, a zahŕňa aj skôr zverejnené odhady troch veľkých zahraničných bánk. Voči hlavnej európskej mene by tak česká koruna mala posilniť o 3,2 %. Prognózy sa pohybujú v pásme od 25,5 CZK/EUR po 27 CZK/EUR.Prípadné posilnenie meny zníži príjmy exportérov a odstráni faktor, ktorý pomáhal českej ekonomike. Slabá koruna podľa centrálnych bankárov prispela k rekordnej zamestnanosti v Česku a k jednému z najrýchlejších rastov hrubého domáceho produktu (HDP) v Európskej únii (EÚ).Príležitosť v možnom posilnení koruny vidia aj zahraniční investori. Začali viac nakupovať aktíva v českej mene, najmä štátne dlhopisy, ktorých výnosy sa preto dostali do záporných hodnôt. Špekulanti veria, že po ukončení intervencií na posilnení koruny rýchlo zarobia." tvrdia analytici Komerčnej banky (KB). ČNB síce bude podľa nich v prípade potreby intervenovať, pohyby kurzu však zrejme budú výrazne vyššie v porovnaní s poslednými mesiacmi. Analytici KB preto upozorňujú české firmy, aby sa zabezpečili proti potenciálnym výkyvom kurzu.Oslabovanie meny automatickými devízovými intervenciami centrálna banka zaviedla v novembri 2013. V praxi to znamená, že banka odvtedy nedovoľuje, aby česká mena posilnila pod hranicu 27 korún za euro. Aby ČNB sľubovaný kurz udržala, nakúpila doteraz eurá za vyše 800 miliárd Kč (29,61 miliardy eur). Termín ukončenia intervencií banková rada už niekoľkokrát odložila, pretože sa nedarilo zrýchliť infláciu na požadovanú úroveň. Teraz tvrdí, že intervencie sa skončia pravdepodobne v polovici roka.Prieskum HN však ukázal, že analytici sa na tom, kedy ČNB ukončí oslabovanie koruny, nezhodujú. Banka zatiaľ iba sľúbila, že takzvaný kurzový záväzok neopustí skôr než v apríli.Očakávania analytikov sa delia na dve hlavné skupiny - jedna časť predpokladá, že k ukončeniu dôjde hneď v druhom štvrťroku, zatiaľ čo druhá si myslí, že sa tak stane až na jeseň.Tábor ekonómov, ktorí veria, že intervencia skončí hneď v druhom štvrťroku, sa väčšinou opiera o údaje o inflácii. Títo ekonómovia sú presvedčení, že už pred polovicou roku vzrastie miera inflácie na cieľové 2 %.Zrýchľovanie inflácie naznačili už posledné štatistiky: v novembri rast cenovej hladiny dosiahol 1,5 %, a prekonal tak o polovicu odhad centrálnych bankárov. K rastu cien prispelo zdraženie potravín a pohonných hmôt, ale aj vyššie ceny v reštauráciách pred zavedením elektronickej evidencie tržieb. Navyše priemerná mzda v Česku v 3. štvrťroku medziročne vzrástla o 4,5 %.Druhá časť ekonómov si však myslí, že centrálna banka uvoľnenie kurzu odloží až do druhej polovice roka. ČNB podľa nich zrejme počká na vývoj menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). Na jeseň už by mohlo byť jasné, kedy ukončí program nákupu aktív, ktorým ECB vytvára aj tlak na posilňovanie českej meny. Českí centrálni bankári by tak mali väčšiu istotu, že sa inflácia po niekoľkých mesiacoch zase nezníži pod cieľovú úroveň.