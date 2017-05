ČNB vynaložila na intervencie v marci rekordných 520 miliárd korún

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. mája (TASR) - Česká národná banka (ČNB) vynaložila v marci na nákup eur v rámci intervencií proti posilňujúcej korune okolo 520 miliárd Kč (19,47 miliardy eur). Vyplýva to z údajov o devízových obchodoch. Ide o najvyšší mesačný objem od spustenia intervencií v novembri 2013. Odvtedy až do konca marca tohto roka intervenovala ČNB v objeme zhruba 2 bilióny Kč. Tento režim banka ukončila 6. apríla.Marcový vývoj bol podľa analytikov dôsledkom tlaku investorov, ako aj údajov o rastúcej inflácii.ČNB dlhodobo uvádza, že rast devízových rezerv jej neprekáža a nie je v tomto smere obmedzená žiadnym limitom. Devízové rezervy ale môžu priviesť centrálnu banku do účtovnej straty, a to v dôsledku ich precenenia po ukončení kurzového záväzku.dodal Dřímal.