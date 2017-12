CNN: Toto je desať otázok o roku 2018, ktoré nedajú svetu spať

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com Foto: pixabay.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. decembra (TASR) – Počas roka 2017 nebolo vyriešené takmer nič. Bol to rok zmien a nevyriešených konfliktov, ktorý nastolil závažné otázky a nechal ich nezodpovedané. A niektoré z nich nám budú v roku 2018 možno narúšať pokojný spánok, myslí si uznávaná americká komentátorka Frida Ghitisová. Pre spravodajskú televíziu CNN zostavila zoznam desiatich takýchto otázok vyvolávajúcich obavy.Prvá otázka znie: čo sa stane s Donaldom Trumpom ako prezidentom? Ghitisová pripomenula, že pokračuje vyšetrovanie údajného ovplyvňovania výsledkov amerických prezidentských volieb Ruskom, šéf Bieleho domu má rekordne zlé hodnotenie svojho výkonu v prieskumoch verejnej mienky a neutíchajú ani pokusy jeho politických rivalov o odstavenie ho z funkcie.Ďalšia otázka, ktorá bude znepokojovať ľudí nielen v Spojených štátoch, ale na celom svete, je, či začnú USA a Severná Kórea proti sebe vojnu. Komentátorka pripomenula ostré slovné prestrelky a vyhrážky medzi lídrami oboch krajín a opakované vystatovanie sa Pchjongjangu skúškami rakiet.zdôraznila Ghitisová a dodala, že Washington síce dosiahol prijatie ďalších sankcií OSN voči Pchjongjangu, ale cesta k mierovému riešeniu, ktoré by zabránilo tomu, aby Severná Kórea vlastnila jadrové zbrane, je čoraz iluzórnejšia.V roku 2017 sa vyostrili aj vzťahy USA s Iránom. Trump označil jadrovú dohodu s Teheránom, ktorú dosiahol jeho predchodca Barack Obama, zaa chce ju zmeniť alebo zrušiť. Irán zatiaľ ochotu k zmenám neprejavil.napísala Ghitisová.Nedoriešený zostal dlhoročný konflikt v Sýrii. Irán a Rusko sa postavili za sýrskeho prezidenta Bašára Asada a posilňujú si svoje pozície v krajine. Urobia Spojené štáty niečo proti rastúcemu vplyvu a vojenskej prítomnosti týchto krajín v regióne, pýta sa komentátorka.Otázny zostáva vývoj v Saudskej Arábii, kde sa následník trónu princ Muhammad bin Salmán snaží zaviesť revolučné zmeny. Ženám napríklad povolil šoférovanie, obmedzil právomoci náboženskej polície a do väzenia poslal za politickú korupciu množstvo tamojších prominentných ľudí.myslí si Ghitisová.Komentátorka sa ďalej pýta, či sa v roku 2018 konečne dočká medzinárodnej pomoci Jemen, krajina zmietaná vojnou medzi koalíciou vedenou Saudskou Arábiou a rebelmi podporovanými Iránom. Ghitisová zdôraznila, že krok USA, ktoré uznali Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a chcú tam presťahovať svoje veľvyslanectvo, okamžite vyvolal reakcie sveta a OSN, ale udalosti v Jemene pritiahli len málo pozornosti.uviedla komentátorka.Tragédiu spôsobenú nekompetentnou vládou zažívajú aj ľudia vo Venezuele a zatiaľ neexistujú náznaky jej skorého vyriešenia. V krajine s jednými z najväčších zásob ropy na svete tak hladujú deti, v obchodoch sú prázdne regály a spod kontroly sa vymkla inflácia aj kriminalita.napísala Ghitisová.Otázne zostáva podľa nej aj to, či sa bude v budúcom roku vo svete naďalej šíriť populizmus a či sa niektorej krajine podarí spomaliť rast Číny. Susedov Ruska bude v roku 2018 zaťažovať aj otázka, či sa prezident Vladimir Putin pustí po Ukrajine a Sýrii do ďalšej vojny.