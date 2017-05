CNN: Trump je nahnevaný, osamelý a nespokojný

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump je po dlhšej zahraničnej ceste späť doma vo Washingtone a mal by sa cítiť šťastný, keďže je o ňom známe, že nerád spí mimo domova. Svoju cestu tiež zhodnotil veľmi pozitívne, takže by mal byť spokojný. Médiá však upozorňujú, že opak je pravdou.uviedla spravodajská televízia CNN.Namiesto spokojnosti po zahraničnej ceste, ktorú on sám označil za, Trumpa zmohli negatívne pocity.Domáce médiá ho totiž po príchode ostro skritizovali a čakal ho naňho rastúci sa škandál okolo jeho prepojenia na Rusko. Dusno je podľa médií aj v Bielom dome, kde Trump nie je spokojný s niektorými zo svojich najbližších spolupracovníkov. Musí tiež vymenovať nového šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a Američania čakajú na jeho reformu zdravotného poistenia a daňového systému.uviedla CNN.Podľa nej človek, ktorý je v kontakte s prezidentom, povedal, že Trump je teraz uzavretý do seba.povedal zdroj CNN.Trump je podľa CNN čoraz frustrovanejší z neschopnosti svojho tímu pohnúť sa ďalej za prípad zasahovania Ruska do volieb a otvorene vraj uvažuje o zmenách v tíme svojich najbližších poradcov.