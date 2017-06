CNN: Trump môže už tento týždeň začať obchodnú vojnu

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júna (TASR) - Najväčší obchodní partneri Spojených štátov amerických sa už tento týždeň môžu dočkať prísnejšieho prístupu Washingtonu. Začať sa dokonca môže obchodná vojna, uviedla americká spravodajská televízia CNN.Americký minister obchodu Wilbur Ross má tento týždeň oznámiť výsledky analýzy dovozu ocele do Spojených štátov, ktorú mu nariadil vykonať prezident Donald Trump.uviedla CNN.Šéf Bieleho domu tvrdí, že zahraniční producenti ocele predávajú túto komoditu v Spojených štátoch pod výrobné ceny a škodia tak domácemu hospodárstvu. Čínu Trump dokonca obvinil z podvádzania pri tvorbe cien.Spojené štáty sú tiež podľa neho priveľmi závislé od dovozu ocele, čo môže ohroziť národnú bezpečnosť. Ak by sa totiž exportéri obrátili proti USA, krajina by podľa Trumpa nemala dostatok ocele na výrobu tankov a obranu. USA využívajú oceľ najmä na výrobu vojenského vybavenia a na budovanie infraštruktúry."Jeho administratíva môže uvaliť veľké tarify na dodávky ocele z iných krajín tvrdiac, že predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť. Clo môže byť také vysoké, ako len Trump chce," uviedla CNN s tým, že práve použitie klauzuly o národnej bezpečnosti umožňuje Bielemu domu zaviesť clo v ľubovoľnej výške.Zatiaľ nie je známe, či by USA zaviedli clo pre všetkých dovozcov ocele alebo len pre vybraných. Európska únia patrí spolu s Kanadou, Mexikom, Brazíliou a Japonskom k najväčším exportérom tejto komodity do Spojených štátov."Toto môže byť najzávažnejšie obchodné rozhodnutie niekoľkých desaťročí. Má extrémny význam," povedal pre CNN Edward Alden z amerického think-tanku Council on Foreign Relations.Spravodajská televízia upozornila na to, že zavedenie cla môže spustiť odvetné opatrenia, čo by poškodilo americké priemyselné odvetvia a spustilo obchodnú vojnu, ktorá by USA mohla stáť pracovné miesta.Pred odvetnými opatreniami už Washington varovala komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová. Obmedzenie dovozu ocele z Európy z dôvodov národnej bezpečnosti by bolo podľa nej neodôvodnené. Konkrétne protiopatrenia zatiaľ neprezradila.Obavy z odvetných opatrení zo zahraničia už vyjadrili americkí farmári, ktorí vyvážajú až štvrtinu svojej produkcie, a tiež automobilový priemysel, ktorý je jedným z hlavných spotrebiteľov dovezenej ocele.Zakročiť by podľa CNN mohla aj Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá by mohla clo považovať za porušenie medzinárodných obchodných noriem, čo by umožnilo členským krajinám žalovať Spojené štáty na súde WTO.Americkí oceliari sú však spokojní a Trumpa povzbudzujú k tomu, aby išiel po zahraničnej konkurencii.dodala CNN.Televízia pripomenula, že už vlani administratíva Baracka Obamu zaviedla 500-percentné clo na niektorú čínsku oceľ, čo malo za následok takmer dvojtretinový pokles exportu z Číny do USA. Celkovo už podľa CNN Washington zaviedol proti čínskej oceli približne 200 protidampingových opatrení.