CNN: Trump sa s Obamom od inaugurácie nerozprával

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. júna (TASR) – Od svojej inaugurácie 20. januára sa americký prezident Donald Trump nestretol a ani telefonicky nerozprával so svojím predchodcom Barackom Obamom. To je medzi americkými prezidentmi netradičné a nestalo sa to už desaťročia, upozornila televízna stanica CNN.K prerušeniu vzťahov malo dôjsť po tom, čo Trump obvinil Obamu, že nariadil odpočúvanie jeho kancelárie v New Yorku. Odvtedy sa ani jeden z nich nepokúsil o zmierenie.povedal pre televíziu bývalý Obamov poradca David Axelrod.uviedla CNN s tým, že nepriateľstvo medzi nimi siaha oveľa ďalej než len po rozdiely v obsahu a štýle politiky.Terajší šéf Bieleho domu nielenže nekomunikuje so svojím predchodcom, ale nie je v kontakte ani so žiadnym zo žijúcich bývalých prezidentov.uviedla spravodajská televízia.V uplynulých desaťročiach je takéto niečo podľa CNN nevídané. Prezidenti sa vždy spoliehali na rady svojich predchodcov a niekedy ich dokonca požiadali aj o výkon určitých úloh.Televízna stanica pripomenula, že napätie spočiatku existovalo aj medzi Billom Clintonom a Georgom W. Bushom, no napokon si medzi sebou dokázali vybudovať priateľský vzťah.To sa podarilo aj Bushovi a Barackovi Obamovi, hoci to spočiatku podľa CNN mnohí považovali za nemožné, keďže prezidenti boli politickými aj ideologickými protikladmi.Bush aj Obama si tiež na začiatku svojho prezidentovania pozvali do Bieleho domu všetkých bývalých žijúcich prezidentov.