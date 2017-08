CNN: Trumpovi sa podarilo niečo, čo málokomu

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. augusta (TASR) - Donald Trump dosiahol niečo, čo máloktorí prezidenti: silnú ekonomiku a slabé hodnotenia v prieskumoch verejnej mienky. Upozornila na to spravodajská televízia CNN.uviedla CNN.Nezamestnanosť v USA je v súčasnosti na úrovni 4,3 percenta, čo je 16-ročné minimum. Od nástupu Trumpa do funkcie bol vytvorený viac než milión nových pracovných miest a akciový trh od jeho zvolenia stúpal na rekordné hodnoty.Hodnotenia šéfa Bieleho domu v prieskumoch verejnej mienky sú však napriek týmto ekonomickým výsledkom rekordne nízke. V súčasnosti jeho prácu schvaľuje len 33 až 36 percent opýtaných (prieskumy Gallupovho inštitútu a univerzity Quinnipiac).povedal pre CNN prezidentský historik Douglas Brinkley s tým, že dobré ekonomické výsledky dávajú Trumpovi aspoň nejaký kyslík na dýchanie.Predošlí prezidenti mali takéto nízke percentá popularity buď v časoch ekonomických problémov alebo vojen. Napríklad prácu Jimmyho Cartera schvaľovalo v roku 1979 len 29 percent Američanov. Nezamestnanosť však bola vtedy vysoká a stále rástla, ekonomika bola pred pádom do recesie a v krajine bola vysoká inflácia.George W. Bush mal zase v roku 2008 v dôsledku hospodárskej krízy len 25 percent. Zhoršené ratingy mal aj koncom roka 2005, keď rástla kritika vojny v Iraku a jeho zvládnutia katastrofy spôsobenej hurikánom Katrina. Aj vtedy však jeho prácu schvaľovalo viac ľudí, než v súčasnosti prácu Trumpa - 40 percent.Popularita Richarda Nixona spadla zo 67 percent na začiatku jeho druhého funkčného obdobia na 25 percent o rok a pol neskôr. Potom ho škandál Watergate prinútil odstúpiť.pripomenula CNN.Prezidentský historik Brinkley zase zdôraznil, že aj prezidenti so silnými ekonomikami sa dostali do problémov s popularitou, a to pre rôzne škandály - napríklad Bill Clinton pre škandál s Monikou Lewinskou a Ronald Reagan pre aféru Irán-Contra. Obaja však mali pred začiatkom škandálu také silné ratingy, že