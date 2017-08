CNN ukončila spoluprácu s komentátorom, použil nacistický pozdrav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 11. augusta (TASR) - Americká spravodajská televízia CNN dnes oznámila, že ukončila spoluprácu s konzervatívnym komentátorom Jeffreym Lordom, pretože na svojom konte na sociálnej sieti Twitter v kritickom príspevku použil nacistický pozdrav.Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu CNN, ktorý potvrdil ukončenie spolupráce s Lordom s tým, že nacistické pozdravy sú neospravedlniteľné.Lord je veľkým podporovateľom prezidenta USA Donalda Trumpa a v štúdiu CNN sa veľmi často dostával do sporov s hosťami relácií.Samotný komentátor uviedol, že rešpektuje televíziu CNN a jej novinárov, ale nesúhlasí s rozhodnutím vedenia televízie ohľadom svojej osoby.Vysvetlil, že pozdrav "Seig Heil" použil, aby zosmiešnil šéfa liberálnej skupiny Media Matters for America. Dodal, že tweet bol časťou stĺpčeka, ktorý pôvodne napísal pre konzervatívny časopis The American Spectator. Vysmieval sa v ňom z kritikov, o ktorých si myslí, že používajú taktiku nacistov, aby umlčali hlasy z tábora konzervatívcov.