Čo by nemalo chýbať v inteligentnej domácnosti?

Mať v záhrade automatickú závlahu alebo ovládať kúrenie stlačením jedného tlačidla, už nie je raritou, práve naopak. Automatizovaná domácnosť sa stáva samozrejmosťou pre mnohé rodiny. Život je vďaka nej jednoduchší a plynulejší. S čím všetkým vám dokážu pomôcť inteligentné prístroje?

Riadiace jednotky ovládajú domácnosť na kilometre

Ste na dovolenke? V práci alebo na káve a chcete vedieť, čo sa doma deje, prípadne chcete ovládať jednotlivé spotrebiče online? Jediné, čo potrebujete, je pripojenie na internet, telefón, tablet alebo počítač. Všetko ostatné za vás vyrieši riadiaca jednotka.

Detektory a senzory odhalia všetko

Šikovné snímače zaznamenajú každý pohyb alebo neštandardné správanie vo vašom dome. Dokážu všetko reportovať a vy si môžete neskôr záznam prehrať pomocou aplikácie. Tiež dokážu merať zvuk, teplo a iné hodnoty, ktoré si zadáte.

Majte pod palcom svetlo vďaka telefónu

Je to jednoduché! Elektrické vypínače a stmievače založené na bezdrôtovej technológii Z-WAVE môžete monitorovať online prakticky z akéhokoľvek miesta na svete. Stačí vám telefón alebo tablet, prípadne počítač. No nie je to skvelé?

Stiahnutie roliet či otvorenie brán nebolo nikdy jednoduchšie

Ovládajte na diaľku garážové brány, žalúzie či rolety! Nastaviť si môžete aj čas, kedy sa budú žalúzie dvíhať, prípadne kedy sa automaticky stiahnu. Prispôsobovať ich môžete aj pomocou telefónu.

Čo všetko viete ešte ovládať inteligentne? Vďaka bezdrôtovým produktom dokážete na diaľku ovládať domáce kino, TV, HiFi a rôzne ďalšie multimediálne zariadenia. Sledujte tiež výhodné Z-WAVE sady a neprehliadnite ani akciovú ponuky alebo výrobky v zľave na smarterhome.sk.