Čo prináša obchodná dohoda CETA medzi Európskou úniou a Kanadou

Kľúčové body dohody CETA

Čo prinesie CETA Slovensku

Štrasburg 15. februára (TASR) – Roky rokovaní dnes vyústili do ratifikácie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody s Kanadou, známej pod skratkou CETA. Dohoda, ktorá začne predbežne platiť od marca, prináša rozsiahle zmeny v obchode medzi EÚ a Kanadou, ktoré sa priamo týkajú aj Slovenska.ETA ruší 98 percent ciel na priemyselné výrobky pri obchodovaní medzi EÚ a Kanadou. Výnimkou sú verejné a audiovizuálne služby, doprava a niekoľko poľnohospodárskych produktov. Zrušenie ciel by sa malo prejaviť v nižších cenách pre spotrebiteľov.Dohoda tiež zjednocuje štandardy a prináša aj obojstranné uznávanie certifikátov celej palety výrobkov, vrátane potravín, hračiek a elektroniky. Občania Únie sa na základe uznávania odbornej kvalifikácie ľahšie uplatnia na kanadskom trhu.Európske firmy sa budú môcť uchádzať o kanadské vládne zákazky a vyvážať až 92 percent typov potravín do zámoria.V platnosti zostávajú prísne európske bezpečnostné a environmentálne štandardy. Pravidlá regulujúce bezpečnosť potravín budú po novom platiť aj pre kanadské výrobky určené na vývoz do Európy. Zachované zostali aj výrobky s európskym chráneným zemepisným označením, napríklad zázrivské korbáčiky alebo skalický trdelník.Po tlaku niektorých členských štátov a europoslancov nahradil mechanizmus urovnávania sporov medzi súkromnými investormi a štátom (ISDS) systém investičných súdov (ICS). Štáty by teda mali mať väčšiu kontrolu nad výberom arbitrov a posilniť transparentnosť celého procesu.V roku 2015 dosiahla hodnota tovarov dovezených z Kanady do EÚ 28,3 miliardy eur. Vývoz tovarov z Únie do Kanady dosiahol v tom istom roku hodnotu 35,2 miliardy eur. Podľa odhadov by dohoda mohla zvýšiť export o viac ako 20 percent.Dohoda by mala prospieť malým a stredným podnikom, ktoré sú zodpovedné za 79 percent slovenského exportu do Kanady. Viažu tým na Slovensku až 12.000 pracovných miest.Celkovo do Kanady vyváža svoje výrobky 89 firiem. Sú to napríklad hokejové puky, textilné výrobky, kajaky alebo nápoje. Zrušenie colných bariér by malo export tovarov uľahčiť a zlacniť.Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca môžu Slováci vďaka CETA očakávať pokles cien a znižovanie nezamestnanosti. Europoslankyňa Monika Smolková si zas od dohody sľubuje početnejšie študentské výmenné programy a užšiu slovensko-kanadskú spoluprácu na vedeckej úrovni.