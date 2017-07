Čo prinesie brexit Poľsku? Trpko-sladkú príchuť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 30. júla (TASR) - Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) má pre PoľskoVaršava totiž na jednej strane stratí blízkeho spojenca v európskom bloku, keďže Poľsko a Británia spoločne vystupovali proti mnohým návrhom na posilnenie právomocí Bruselu. Na druhej strane, brexit môže podnietiť návrat Poliakov z Británie a zmierniť tak nedostatok pracovnej sily v krajine. Uviedol to poľský minister financií Mateusz Morawiecki, ktorý je tiež podpredsedom vlády.povedal Morawiecki. Dodal, že títo migranti teraz vedia, ako fungujú a pracujú vyspelé inštitúcie.Väčšina postkomunistických krajín v Európe trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, pretože ich občania odišli za vyššími platmi do bohatších štátov EÚ.Odhaduje sa, že takmer 1 milión Poliakov odišlo do Británie. Sú tak najväčšou skupinou imigrantov z východnej Európy v Spojenom kráľovstve a ich budúce postavenie je stále neisté. Varšava by ich s radosťou privítala doma.A zatiaľ čo Morawiecki predpovedá, že práva jeho krajanov žijúcich v Spojenom kráľovstve budú vyriešené v rámci brexitu, domnieva sa tiež, že Poľsko im dnes môže ponúknuť viac.povedal. Ako príklad uviedol banky Credit Suisse či Citigroup.Na druhej strane, Poľsko pre brexit stráca blízkeho spojenca a to v čase, keď Varšave hrozia bezprecedentné sankcie pre spornú reformu súdnictva. Európska komisia v sobotu (29.7.) oficiálne začala voči Poľsku konanie v súvislosti s reformou.