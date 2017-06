Čo sa smie a nesmie robiť vo volebných miestnostiach?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

TASR ponúka výber jednotlivých odporúčaní pre voličov tak, ako ich uviedla BBC na svoje webovej stránke:



Je povolené urobiť si vo volebnej miestnosti fotografiu selfie?

Nariadenie, ktoré by osobitne zakazovalo fotografovanie, nejestvuje. Volebná komisia však akékoľvek fotografovanie vo volebných staniciach zásadne neodporúča. Dôvodom je najmä súbor zákonov vzťahujúcich sa na tajnosť hlasovania.



Vo volebných miestnostiach tak bude vždy značenie zakazujúce fotografovanie.



Môže sa priniesť do volebnej miestnosti domáce zviera?

Psy môžu vojsť a sledovať hlasovanie, pokiaľ tento proces nenarušujú. Niekde sa však môže objaviť pokyn, aby ostali vonku.



Je povolené vo volebných miestnostiach debatovať o politike a kandidátoch?

Nie. Vo vnútri volebných miestností sú akékoľvek politické diskusie zakázané.



Môže sa hlasovať po požití alkoholického nápoja?

Áno. Členovia volebnej komisie nemôžu odmietnuť nikomu právo hlasovať iba preto, že je opitý alebo pod vplyvom drog.



Môže sa o hlasovaní tweetovať?

Volebná komisia pred tweetovaním priamo vo volebnej miestnosti varuje, i keď ide o tweet o tom, ako hlasoval samotný tweetujúci. Všade inde svoje hlasovanie zverejňovať môže. Zásadne sa však zakazuje informovať o tom, ako hlasoval niekto iný.



Je povolené mať oblečené politicky motivovaný odev?

Voliči by nemali nosiť oblečenie prislúchajúce konkrétnej politickej strane. Voličom v straníckych tričkách britských kandidátov bude zamietnutý vstup do volebnej miestnosti. Tričká s medzinárodne známymi politickými osobnosťami sa povoľujú.



Je povolené mať zahalenú tvár napríklad kapucňou alebo niečím iným?

Áno. Členovia volebnej komisie síce dbajú na to, aby nikto neprišiel hlasovať opakovane alebo volil za niekoho iného, nariadenie o ukázaní tváre však nejestvuje.



Môže hlasovať člen kráľovskej rodiny?

Technicky môže voliť dokonca aj kráľovná Alžbeta II. V súlade s vyhlásením na oficiálnej webovej stránke paláca však kráľovná "musí ostať v striktne neutrálnej pozícii vo vzťahu k politickým otázkam" a "nemôže voliť ani sa na voľbách zúčastňovať".



Je povolené počúvať hudbu?

Iba pokiaľ to neruší ostatných ľudí v miestnosti. V prípade počúvania hudby cez slúchadlá vyzvú členovia volebnej komisie voliča, aby si ich sňal. Volič totiž musí pri vstupe potvrdiť svoje meno a ďalšie podrobnosti.



Môže si volič do volebnej miestnosti vziať svoje dieťa, aby zaňho urobilo krížik?

Deti do volebných miestností môžu vstúpiť, čím sa vychovávajú noví voliči. Dieťa však za dospelého hlasovať nemôže.



Môže sa napísať politikom odkaz?

Napísať odkaz "Nič z vyššie uvedených" je akceptovaná forma vyjadrenia toho, že voličovi nie sú voľby ľahostajné, je však znechutený ponúkanými kandidátmi. Takéto hlasy sa do celkovej volebnej účasti započítavajú.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

