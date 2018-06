Čo sú to brownfieldy a čo s nimi, riešia majitelia týchto území

Ilustračná snímka Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Bratislava 2. júna (TASR) – Dlhodobo nevyužívané alebo zanedbané územia, tzv. brownfieldy, treba najprv zmapovať a potom riešiť, čo na nich bude. Pre TASR to uviedol výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR) Juraj Suchánek.Jeho členmi sú aj developeri a banky, ktoré môžu mať pozemky v takýchto oblastiach. IUR uverejnil dotazník o brownfieldoch ako súčasť prieskumu na svojej stránke koncom mája. Ten organizujú zamestnanci magistrátu ako súčasť prípravných prác urbanistickej štúdie - brownfieldy na území mesta Bratislava, píše sa v úvode k dotazníku.Dokument obsahuje napríklad otázky, kde sa brownfield nachádza, koľko je tam budov, zelene, či je opustený a podobne. Prípravu vyhľadávacej štúdie o takýchto územiach avizovala vo februári tohto roka bratislavská hlavná architektka Ingrid Konrad v rozhovore pre TASR s tým, že bude dôležitým podkladom pre nový územný plán a rozvoj Bratislavy.povedal Suchánek. Poslaním IUR je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, dodal.V prieskume je brownfield definovaný ako priestor alebo areál s výstavbou, ktorý stratil pôvodné využitie, je úplne opustený, prípadne je využívaný na približne 30 %. Tieto areály by mali mať aspoň 5000 štvorcových metrov a strata plnohodnotnej funkcie by mala trvať viac ako dva roky.