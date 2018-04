Čo všetko sa dá študovať na FEI? Verte, že budete prekvapení!

8 špičkových programov budúcnosti

Vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch všetkých odborov s nástupným platom 1511 €, ale aj možnosť zúročiť nadobudnuté poznatky už počas štúdia v čiastočnom pracovnom pomere. To je Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, ktorá svojich inžinierov vychováva už 77 rokov. Prihlášky na štúdium si môžte podať do 30.4.2018. Viac na www.matozmysel.sk „Ponúkame osem študijných programov, ktoré sú zamerané do dvoch veľkých skupín. Prvá z oblasti elektrotechniky zahŕňa štúdiuma druhá skupina študijných programov sa zameriava na štúdium informačných a komunkačných technológií. Sem spadajú študijné programy“ hovorí prodekanka pre vedu a výskum FEI STU, prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Pripomína, že FEI je najstaršou technickou fakultou na Slovensku, teda s najbohatšou históriou. Výnimočná je však podľa nej v oblasti medzinárodnej spolupráce. „Fakulta je dlhodobo najlepšia v oblasti grantovej úspešnosti, či už domácich, alebo zahraničných projektov, v rámci ktorých sa snažíme rozvíjať spoluprácu s odborníkmi z celého sveta,“ dodáva prodekanka, ktorá v roku 2016 získala ocenenie Slovenska roka v kategórii veda a výskum.Jej slová potvrdzuje aj spolupráca s hosťujúcou profesorkou na FEI, Dr. Michaelou Musilovou, Msci, ktorá bola veliteľkou prvej simulovanej misie na Mars. Exkluzívne prednášky Dr. Musilovej poskytujú študentom unikátnu príležitosť dozvedieť sa viac o kozmonautike a vesmíre. Michaela sa stala tiež predsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a v priestoroch fakulty sa jej podarilo rozbehnúť so svojimi novými kolegami a študentmi viacero projektov. Ide najmä o vypustenie prvej slovenskej družice skCUBE a jej riadiace stredisko na pôde FEI. Študenti sa môžu do tohto výskumného projektu priamo zapojiť a pomáhajú riadiť družicu, spracovávať z nej dáta. Zároveň je tu niekoľko ďalších technologických projektov, ako stratosferické balóny, kde vlastne v sondách až do výšky 40 km možno vyniesť niekoľko technológií, vedeckých experimentov a aj tu môžu mladí vedci vyvíjať samotné technológie a robiť vedecké experimenty.Projekt družice je podľa Michaely skôr popularizačný, ale zároveň už bolo vyvinutých niekoľko ďalších technológií na svetovej úrovni, o ktoré majú záujem aj zahraničné firmy. Mladá profesorka dúfa, že sa jej podarí s kolegami motivovať ďalších slovenských aj zahraničných výskumníkov, aby sa tiež zapojili do vesmírneho sektoru. A postupne, aj vďaka týmto aktivitám, podpísalo Slovensko zmluvu s Európskou vesmírnou agentúrou a keď všetko pôjde ako má, tak v krátkej budúcnosti by sa malo stať jej platným členom. Veliteľka simulovanej misie na Mars Michaela Musilová sa netají, že sa pre svoju vedeckú cestu rozhodla už ako dieťa. Ako osemročnú ju zaujala knižka s planétami a to v nej zobudilo takú vášeň, že začala o planétach písať sci fi romány. Neskôr s rodičmi navštívila centrum NASA, kde mala možnosť obliecť si astronautický skafander a vtedy si uvedomila, že to je úžasné a chce o tom vedieť viac. Zlomový okamžik pre jej kariéru však napokon nastal až pri výbere vysokoškolského štúdia, keď sa rozhodla venovať práci, ktorú bude robiť s láskou, nielen pre zárobok.Prodekanka Stopjaková pripomína, že študenti sa uplatňujú v mnohých oblastiach, ale dôležitejšie je, že sa uplatnia takmer na 100 percent. „To znamená, že nemáme takmer žiadnu nezamestnanosť, navyše ohodnotenie podľa všetkých rebríčkov, v ktorých figurujeme, je na druhom mieste z hľadiska nástupného platu absolventa, ktoré sa momentálne pohybuje okolo 1511 eur,“ hovorí. Prijímacie konanie nepozostáva podľa jej slov z prijímacích pohovorov, respektíve skúšok, skôr ide o kontrolu formálnych náležitostí, ktoré prihláška má mať. Fakulta ponúka na začiatku 1.ročníka, ešte pred samotným štúdiom - niekoľkotýždňový tzv. „vyrovnávací kurz“. Maturanti môžu mať rôznu úroveň teoretického podkutia v oblasti fyziky a matematiky, ale keď sa oboznámia so základmi, majú dorovnanú štartovaciu dráhu. „Chcela by som ich povzbudiť nech sa neboja, aj tých, ktorí sú zo stredných škôl, kde s matematikou neboli až takí kamaráti,“ dodáva Viera Stopjaková.Študenti hovoria jednoznačne, že FEI je jedna z najlepších škôl na Slovensku, so zaujímavým vybavením, vďaka ktorému sa dajú robiť bakalárske a diplomové práce. Bežne sa s tým človek nestretne, ako sú 3D tlačiarne, vizuálne okuliare...Najlepší aspekt školy je však podľa viacerých bezproblémové zamestnanie po škole. Navyše na fakulte je veľa uznávaných profesorov a kapacít. Sú veľmi nápomocní a keď treba, vedia nájsť individuálne riešenia pre každého študenta zvlášť.Na fakulte sídli množstvo unikátnych laboratórií, okrem inýcha pre všetky nádejné projekty vybudovaliV jednom z laboratórií, kde sa venujú príprave diamantových vrstiev, si napríklad každý študent v rámci svojej praxe môže vyrobiť vlastný diamant. Ide o diamantovú štruktúru, ktorou je možné ozdobiť svoj šperk. Výskumný pracovník Ústavu elektroniky a fotoniky, Ing. Marián Vojs, PhD. vysvetľuje, že hlavnú aplikáciu prípravy diamantových vrstiev vidia v detekcii nebezpečných látok vo vodách, ako sú ťažké kovy, drogy, pesticídy a na druhej strane vedia ich pomocou týchto diamantových elekród odbúravať. „Toto je hlavná problematika. Máme tu zariadenia, v ktorých sa vyrábajú diamanty, ako jediní na Slovensku ich vyrábame my,“ dodal.Prodekan pre bakalárske štúdium doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. vysvetlil funkciukde je tienená, kvázi bezodrazová komora. „To znamená, že v istom frekvenčnom pásme sme tu akoby na nejakej zelenej lúke, čiže jednak sa sem nedostane žiadne elektromagnetické žiarenie, ani vaše prístroje, napríklad telefóny nefungujú, a na druhej strane, tie absorbery, ktoré tu vlastne vidíte, zamedzujú, aby došlo k nejakým ďalším odrazom, čiže zelená lúka uprostred Bratislavy.“Riaditeľ ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií pri STU Bratislava a profesor Ing. Gregor Rozinaj, PhD., predstavil miestnosťktorá má simulovať domácnosť budúcnosti, kde robí fakulta výskum rôznych aplikácií a funkcií, ktoré by mala domácnosť v budúcnosti obsahovať.kde prebieha zatiaľ výučba diplomových projektov, ponúka možnosť zoznámiť sa s virtuálnou realitou, vyskúšať si technológie a naprogramovať si vlastnú aplikáciu, ktorú si vedia študenti aj odprezentovať.Úspešný študent môže dostať štipendium ažod druhého ročníka aod prvého ročníka. FEI STU tak rozdelí študentom prostredníctvom štipendií viac ako 480 tisíc eur. Štipendiá možno získať aj za mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu a vývoja, alebo za reprezentáciu fakulty v umeleckých alebo športových súťažiach. FEI oceňuje tiež najlepších študentov po 1. semestri bakalárskeho štúdia, ale aj najlepších absolventov štúdia a ďalšie aktivity a významnú činnosť konanú v prospech fakulty. Študenti z nízkopríjmových rodín môžu získať tiež sociálne štipendium na úhradu nákladov spojených so štúdiom.Keď už má študent dosť programovania, ide siPoruke má dokonaléČaká hona beániách, „krúžkoviciach“, lyžovačkách. Je tu tiež možnosť zapojiť sa dov Študentskom parlamente elektrotechnikov a inžinierov, IAESTE, BEST Bratislava, YNet, TLIS rádio, STUBA Green Team, časopis OKO či mc2.sk - telka plná energie. Voľný čas možno tráviť aj v Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity, ktorá ponúka spoluprácu všetkým študentom, ktorí sa zaujímajú o vesmír. Napokon, po celom dni si treba oddýchnuť a nové, zrekonštruované internáty v „študentskom mestečku“ Mlynská dolina - sú iba 5 minút od fakulty a 10 minút od centra Bratislavy!