Čobanovová: Summit EÚ-západný Balkán by mal priniesť plán rozvoja

Sofia/Bratislava 14. mája (TASR) - Summit EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 17. mája v Sofii, by mal priniesť plán budúceho rozvoja a ďalšie perspektívy pre mladých, ktoré sú v regióne západného Balkánu veľmi potrebné. Pre TASR to po pondelkovom stretnutí veľvyslancov EÚ s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim uviedla veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Čobanovová.spresnila bulharská veľvyslankyňa.Hovoriť sa bude aj o možnosti príspevkov pre oblasť západného Balkánu, ktoré by mohli plynúť z európskeho rozpočtu.uviedla Čobanovová.zdôraznila. Záverom stretnutia bude podľa nej spoločná európska deklarácia, ktorej návrh je už takmer hotový.Bulharská veľvyslankyňa takisto podčiarkla dôležitosť spolupráce členských krajín EÚ s partnermi zo západného Balkánu a ocenila aj podporu Slovenskej republiky.vyhlásila bulharská diplomatka.Bulharsko prevzalo štafetu predsedníctva v Rade Európskej únie 1. januára. Čobanovová pripomenula, že medzi priority bulharského predsedníctva okrem integrácie západného Balkánu patria