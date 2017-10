Coeure dúfa, že program nákupu dlhopisov už nebude potrebné predĺžiť

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 29. októbra (TASR) - Benoit Coeure, člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB), dúfa, že podporný program v hodnote 2,5 bilióna eur nebude v septembri znova predĺžený. Coeure, ktorý zodpovedá za trhové operácie ECB, však zároveň uviedol, že program bude pokračovať, kým sa inflácia "jasne pohne" smerom k cieľovej hodnote tesne pod 2 %.ECB vo štvrtok 26. októbra oznámila predĺženie schémy kvantitatívneho uvoľňovania (QE) do septembra 2018 bez definitívneho termínu jeho ukončenia.Coeure však dúfa, že ďalšie predĺženie už nenastane.povedal pre Le Journal Du Dimanche. "Táto rekalibrácia zohľadňuje pevnosť oživenia a umožňuje získať silu. Dúfam, že to bude naše posledné predĺženie."Ešte počas májového rozhovoru pre Reuters upozornil, že príliš postupné znižovanie nákupov dlhopisov zvyšuje riziko trhovej turbulencie pri prípadnej zmene politiky ECB.Súčasná politika ECB, vrátane nulových až záporných úrokov, znížila úverové náklady na rekordne nízku úroveň a zvýšila ceny nehnuteľností v bohatších krajinách eurozóny, najmä v Nemecku a vo Francúzsku.Coeure pripustil, že francúzske firmy sa priveľmi zadlžujú, no podľa neho situácia v eurozóne ako celku nezaručuje prípadnú reakciu ECB.tvrdí.Inflácia v eurozóne bola v auguste a septembri 1,5 % a očakáva sa, že cieľ ECB nedosiahne ešte minimálne dva roky.