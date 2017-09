Coeuré varoval štáty západného Balkánu pred závislosťou od eura

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 23. septembra (TASR) - Krajiny západného Balkánu musia posilniť dôveru verejnosti vo svoje vlastné meny, pretože ich nadmerná závislosť od eura ohrozuje ekonomiky. Upozornil na to člen predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Benoit Coeuré.V regióne, ktorý v uplynulých dekádach zažil vojny, diktatúry, hospodárske krízy a politickú nestabilitu, je viac ako polovica vkladov a úverov denominovaných v eurách. To odráža oslabenie dôvery v domáce meny.povedal Coeuré v Sarajeve. Podľa neho táto neoficiálna "euroizácia" bráni optimálnemu využívaniu nástrojov menovej politiky a môže obmedziť jej celkový manévrovací priestor.Nedostatočná flexibilita výmenných kurzov sťažuje štátom, ako sú Srbsko, Albánsko alebo Bosna a Hercegovina, dosahovanie inflačných cieľov. A zároveň zvyšuje zraniteľnosť ich bankových sektorov voči náhlym menovým šokom, upozornil Coeuré.Pripomenul, že môže nastať situácia, keď domácnosti a firmy nebudú zrazu schopné splácať svoje dlhy denominované v cudzej mene a to predstavuje veľké úverové riziko pre banky.Euro sa v týchto štátoch hojne využíva. Dôvodom je jednak nižšia riziková prirážka a tiež fakt, že miestni obyvatelia, ktorí pracujú v západnej Európe, majú tendenciu posielať domov hotovosť v eurách. To vedie k rastu depozitov v spoločnej európskej mene.Coeuré dodal, že kľúčom k posilneniu dôvery verejnosti v miestne meny je zabezpečenie nezávislosti centrálnych bánk a ich mandátu, ktorý by bol orientovaný na stabilitu bez konfliktných cieľov.vyhlásil.