Coface: Jednostranná orientácia na automobilky prináša riziká

Bratislava 29. júla (TASR) – Príliš veľká orientácia Slovenska na jeden výrobný sektor, akými sú automobilky, prináša do budúcnosti viaceré riziká. Konštatuje to nadnárodná spoločnosť Coface, podľa ktorej by sa mal dôraz klásť aj na rozvoj iných sektorov, akými sú strojárstvo či elektrotechnický priemysel.Slovensku sa podarilo získať novú automobilku Jaguar Land Rover, ktorá by mala spustiť výrobu v budúcom roku. Jednostranná orientácia Slovenska na automobilový priemysel však prináša riziká.konštatuje manažér Coface Juraj Janči.Spustenie novej výroby v Jaguar Land Rover bude mať vplyv aj na dodávateľov a subdodávateľov.doplnil Janči.Z hľadiska priemyslu je podľa neho všeobecne vysoká koncentrácia na jeden sektor riziková z dôvodu možných dosahov pri cyklickom vývoji. "očakáva Janči.Napriek tomu by sa mali rozvíjať aj ďalšie sektory a rozložiť tak prípadné riziká. "podotkol Janči.Spoločnosť Coface zároveň upozorňuje, že v rámci krajín V4 nie je koncentrácia na automobilový priemysel v Slovenskej republike až taká odlišná ako v Českej republike, Maďarsku alebo Poľsku. Podľa Jančiho sa však z dlhodobého pohľadu budú musieť automobilky zaoberať zmenou produkcie automobilov z hľadiska emisií.