Collomb: Francúzsko zhabe zbrane osobám podozrivým z radikalizácie

Paríž 6. júla (TASR) - Francúzske úrady pristúpia ku konfiškácii zbraní držaných zhruba 100 osobami, ktoré sú sledované na základe podozrenia, že by mohli byť islamistickými militantmi. Uviedol to dnes francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.Toto rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako sa vyšetrovaním zistilo, že páchateľ útoku, ku ktorému došlo 19. júna v centre Paríža, bol členom klubu športovej streľby.Collomb už v stredu na pôde francúzskeho Senátu uviedol, že povolenie na nosenie zbrane má vo Francúzsku aj asi sto ľudí, na ktorých tajné služby vedú spisy typu S pre podozrenie z ich islamistickej radikalizácie.Podľa Collomba je vydanie zbrojného pasu takýmto osobámsystému, preto listom požiadal policajných prefektov, aby identifikovali dané osoby aMinister podľa agentúry Reuters poukázal na to, že páchateľ útoku na Champs-Élysées, kde svojím autom zámerne narazil do policajnej dodávky, mal rozsiahly arzenál zbraní a bez problémov si obnovil platnosť zbrojného preukazu - a to aj napriek tomu, že jeho meno bolo na zoznamoch zradikalizovaných osôb, ktoré si vedú tajné služby.Collomb v stredu vo výbore francúzskeho Senátu obhajoval vládny návrh opatrení na boj proti terorizmu. Upozornil, že kým bude tento návrh prijatý -- čo očakáva na jeseň --, je nutné, aby vo Francúzsku platil výnimočný stav. Ako dôvod uviedol, že len od začiatku tohto roka bolo vo Francúzsku zmarených sedem atentátov, pri ktorých mohlo byť mnoho obetí na životoch.Agentúra Reuters spresnila, že francúzska vláda pripravila návrh zákona, ktorým by od novembra nahradila teraz platný výnimočný stav. Návrh zahŕňa aj opatrenia, ktoré by úradom umožnili krížovú kontrolu zoznamov držiteľov zbrojných pasov so zoznamami potenciálnych islamistov.Návrh protiteroristického zákona naráža na odpor viacerých ľudskoprávnych organizácii vrátane Amnesty International, Human Rights Watch či Ligy za ľudské práva. Tie v stredu vyzvali poslancov Národného zhromaždenia, aby nehlasovali za predĺženie výnimočného stavu a aby odmietli protiteroristický zákon.Dolná komora francúzskeho parlamentu bude dnes hlasovať o ďalšom polročnom predĺžení výnimočného stavu, ktorý vo Francúzsku platí od teroristických útokov z novembra 2015. Malo by to byť posledné predĺženie, lebo vláda očakávaprijatie protiteroristického zákona, ktorý upraví záležitosti pokrývané výnimočným stavom.