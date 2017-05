Colná pobočka v Nitre sa sťahuje do nových priestorov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Colný úrad v Banskej Bystrici Foto: TASR/Colný úrad v Banskej Bystrici

Nitra 19. mája (TASR) - Colná pobočka v Nitre mení od 1. júna tohto roka svoje sídlo. Colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z a do tretích krajín sa bude od začiatku júna vykonávať na adrese Trackcentrum Score, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek.informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.Pracovný obvod pobočky Colného úradu Nitra tvorí územie okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Úradné hodiny pobočky zostávajú od začiatku júna nezmenené, otvorená zostáva každý pracovný deň od 7.30 do 19.00 hodiny. Telefonický, faxový a emailový kontakt zostáva taktiež nezmenený, klienti môžu volať na telefónne číslo 037/6921300 alebo 0918110765, faxovať na číslo 037/6536334, prípadne komunikovať prostredníctvom e-mailu miroslav.kucera@financnasprava.sk.Z dôvodu presunu pobočky do nových priestorov môže byť v stredu 31. mája v popoludňajších hodinách a vo štvrtok 1. júna v dopoludňajších hodinách čiastočne obmedzený výkon služby na pobočke, upozorňuje Pacher. Všetky zásielky predložené na colné konanie však budú v primeranom čase prerokované. Colný úrad žiada deklarantskú verejnosť, aby sa z uvedeného dôvodu v čase sťahovania riadila pokynmi colníkov.