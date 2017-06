Colné kontroly na hraniciach s Ukrajinou sa po zrušení víz nezmenili

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 27. júna (TASR) - Zmena vízového režimu s Ukrajinou sa netýka colných kontrol na hraniciach. Po vykonaní hraničnej kontroly pre vstup do schengenského priestoru sa vykoná colná kontrola zameraná na dovoz tovaru cestujúcimi. Informovala o tom dnes regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.Členské štáty EÚ schválili zavedenie bezvízového styku pre Ukrajinu 11. mája tohto roka. Znamená to, že občania Ukrajiny, ktorí sú majiteľmi biometrických pasov, môžu od 11. júna bez víz cestovať do schengenského priestoru voľného pohybu na krátkodobé pobyty - v trvaní do 90 dní. Splnenie podmienok pre vstup kontrolujú na hraničných priechodoch orgány hraničnej a cudzineckej polície. Následne colníci vykonajú colné kontroly tovaru, dopravného prostriedku a osôb. Pre dovoz tovaru platia nezmenené podmienky, bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke finančnej správy.vysvetlila hovorkyňa. V mesiaci máj colníci v osobnej doprave na vstupe skontrolovali priemerne denne 3022 cestujúcich, z toho najviac vo Vyšnom Nemeckom 1835, ďalej v Ubli 867 a vo Veľkých Slemenciach 320. Od zavedenia bezvízového styku to bolo 3565 cestujúcich. Vo Vyšnom Nemeckom ich skontrolovali najviac - 2220, v Ubli 1011 a na hraničnom priechode Veľké Slemence 334.Aktuálne informácie o čase čakania nájdu cestujúci na oficiálnej webovej stránke finančnej správy. Baloghová zároveň upozorňuje, že v súvislosti s nadchádzajúcou letnou turistickou sezónou, očakávanými vyššími teplotami a prestupom štátnej hranice je potrebné myslieť na pitný režim a mať so sebou dostatok tekutín.