Colné kontroly po brexite môžu vyjsť britské firmy miliardy libier

Londýn 11. septembra (TASR) - Zavedenie colných kontrol po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie by britské firmy mohlo vyjsť na viac než 4 miliardy libier (4,41 miliardy eur) ročne. Ukázala to dnes zverejnená správa britského inštitútu Institut for Government (IfG).Britská vláda plánuje takzvaný tvrdý brexit, teda odchod z Európskej únie, vrátane opustenia spoločného európskeho trhu. Podľa IfG by vláda mala firmám pomôcť colné zmeny plánovať a okrem toho im dať aj viac času, aby sa zmenám dokázali čo najlepšie prispôsobiť.Problémom je, že zhruba 180.000 britských podnikov pôsobí v súčasnosti len v rámci Európskej únie. Po odchode Británie z EÚ tak colné deklarácie budú podávať prvýkrát. Vláda odhaduje, že po brexite bude colných deklarácií zhruba o 200 miliónov ročne viac.Za jednu colnú deklaráciu sa platí od 20 do 45 libier, dodal IfG. To znamená, že dodatočné náklady sa vyšplhajú ročne na 4 až 9 miliárd libier.