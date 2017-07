Colníci namerali u Rumunky a Poľky zvýšené hodnoty rádioaktivity

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ v Trnave Foto: TASR/KR PZ v Trnave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 20. júla (TASR) - Od začiatku roka vykonali žilinskí colníci 277 kontrol so špeciálnou technikou, ktorú používajú na odhaľovanie nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych materiálov, tovarov so zvýšeným obsahom kovov, ako aj nebezpečných, zakázaných a omamných látok. U Rumunky a Poľky namerali prekračujúce hodnoty rádioaktivity.Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Žiline Božena Chríbiková, vyškolená skupina colníkov, ktorá sa zameriava na pátranie po nelegálnom tovare pomocou špeciálnej techniky, pri kontrolách v tomto roku použila röntgenový analyzátor na zisťovanie obsahu kovov v potravinách, pôde, farbivách a prevážaných tovaroch 83–krát. Ani v jednom prípade zariadenie neodhalilo kontamináciu ťažkými kovmi.skonštatovala Chríbiková.Za posledných šesť mesiacov podľa nej hliadka urobila 87 jadrových a rádioaktívnych meraní detekčným systémom. V prípadoch zvýšeného gama žiarenia si overila výsledky aj ručnými meracími prístrojmi. Zvýšené hodnoty odhalila u dvoch cestujúcich.doplnila hovorkyňa s tým, že osoby, ktoré absolvujú liečbu rádioterapiou, by mali so sebou nosiť potvrdenie od lekára.