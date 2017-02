Colníci našli falzifikáty posteľnej bielizne za pol milióna eur

Ilustračné foto Foto: ikea Foto: ikea

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Dunajská Streda 3. februára (TASR) – Napodobeniny posteľnej bielizne zhruba za pol milióna eur objavili colníci v Dunajskej Strede pri kontrole zásielky smerujúcej z Číny na maďarský trh.Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva dvoch ochranných známok. Colníci preto zadržali 465 kusov bielizne, ktorá je napodobeninami známok. Ako informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan, odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na 490.000 eur.Svoje podozrenie colníci oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. "informoval Belan. Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3000 eur do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do 135.000 eur." dodal Belan.