Colníci zadržali nelegálny tabak a cigarety, obvinili trojicu mužov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Kriminálny úrad finančnej správy Foto: TASR - Kriminálny úrad finančnej správy

Trenčín 3. novembra (TASR) - Viac ako 12.000 kusov cigariet, vyše 300 kilogramov tabaku a tri stroje na jeho spracovanie zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci so psovodom a služobným psom vycvičeným na vyhľadávanie tabaku tento týždeň v Trenčianskom kraji. Nezákonnou výrobou, skladovaním a distribúciou neoznačených tabakových výrobkov sa obohacovali traja muži vo veku 30, 31 a 53 rokov. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bol vyčíslený na 25.247,48 eura.Ako informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová, muž z Prievidze dovážal minimálne od septembra tohto roku neoznačené cigarety a tabak, respektíve tabakovú surovinu z Poľska a spracovával ju (rezal a sušil) v rodinnom dome. Po spracovaní tabak predával ďalšiemu mužovi, ktorý ho balil v dome v obci Oslany do neoznačených spotrebiteľských balení. Časť z týchto balení predával aj tretiemu mužovi do Trenčína, ktorý ich distribuoval rôznym odberateľom pochádzajúcim nielen z regiónu miest Trenčín a Prievidza, ale aj z iných regiónov stredného a východného Slovenska.uviedla Skokanová.Ako dodala, muži sú obvinení zo spáchania trestného činu. V prípade dokázania viny hrozí dvom z nich trest odňatia slobody na dobu jeden až päť rokov. Tretiemu mužovi hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov, keďže za rovnaké trestné činy bol už v minulosti právoplatne odsúdený.