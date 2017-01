Colníci zaistili takmer 500 pravdepodobne falošných drevených paliet

Nitrianski colníci sa rozhodli pomôcť sociálne slabším rodinám, deťom v detskom domove a obyvateľom domova sociálnych služieb. Počas dnešného dňa bezodplatne odovzdali 842 kusov drevených paliet trom charitatívnym organizáciám v Nitrianskom kraji. Palety sú určené na vykurovanie priestorov, v ktorých tieto organizácie poskytujú sociálne služby. Na snímke vykládka paliet ľuďom bez domova a sociálne odkázaným osobám v Šuranoch 3. decembra 2015. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ilava 25. januára (TASR) - Takmer 500 plochých drevených paliet, ktoré boli určené na prepravu a uskladnenie, zaistil koncom roka 2016 pri kontrole v prevádzkach v okrese Ilava Colný úrad (CÚ) Trenčín v spolupráci s inšpekčným orgánom Slovenskej železničnej kontroly so sídlom v Palárikove. Palety vykazovali znaky napodobeniny originálu ochrannej známky EUR, informovala dnes TASR hovorkyňa CÚ Trenčín Renáta Peťovská.uviedla Peťovská. V nasledujúcom konaní podľa nej majiteľ ochrannej známky i držitelia paliet súhlasili so zničením tovaru, tým boli splnené zákonné podmienky na jeho zničenie, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva." ozrejmila hovorkyňa CÚ Trenčín. Podľa nej tak nie je možné garantovať vlastnosti originálov drevených EUR paliet, najmä z pohľadu ich nosnosti a bezpečnosti.Príslušný zákon okrem zničenia takéhoto tovaru pripúšťa i iné nakladanie s ním a ak to charakter a povaha tovaru umožňuje, je možné ho následne bezodplatne darovať na humanitárne účely po splnení všetkých zákonných podmienok.uzavrela Peťovská.