Colníci zlikvidovali 2100 napodobenín príborov, majiteľ dostane pokutu

Trnava/Dunajská Streda 10. februára (TASR) - Spolu 2100 napodobenín príborov, označených falošnými ochrannými známkami, bolo zlikvidovaných pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originálny, ich majiteľ by zarobil takmer 3,5 milióna eur.Napodobeniny príborov zaistili colníci v Dunajskej Strede ešte v roku 2013, tovar pochádzal z Číny a bol určený na slovenský trh. Podľa predložených colných dokladov hodnota celej zásielky predstavovala 7000 eur.informoval hovorca Colného úradu Trnava Jozef Belan.uviedol Belan. Keďže súd, ako dodal, už v tomto prípade vydal právoplatné rozhodnutie, Colný úrad Trnava uloží majiteľovi tovaru pokutu, v zmysle zákona ide o sumu od 3000 eur do 67.000 eur, dodal Belan.