Colný úrad Nitra odviedol vlani do rozpočtu vyše 430 miliónov eur

Zdroj: Teraz.sk

Nitra 10. januára (TASR) - Nitrianski colníci vlani zaznamenali najvyšší výber cla a daní od vstupu SR do Európskej únie (EÚ). V minulom roku vybrali na cle, dani z pridanej hodnoty a spotrebných daniach vyše 430 miliónov eur. Finančné prostriedky odviedol Colný úrad Nitra do štátneho rozpočtu a 80 % z cla do rozpočtu EÚ. Z celkovej sumy 430.555.492 eur tvorilo clo 4,2 milióna eur, daň z pridanej hodnoty 246,4 milióna eur a spotrebné dane 179,4 milióna eur.informoval hovorca Colného úradu Nitra Stanislav Pacher.V roku 2016 prerokovali nitrianski colníci takmer 20.000 zásielok pri dovoze tovaru z tretích krajín, pričom občania a firmy podali 15.636 colných vyhlásení s 51.890 tovarovými položkami. Počet zásielok tovaru vyvážaného mimo EÚ, ktorými sa Colný úrad Nitra zaoberal, je ešte vyšší, predstavuje 23.690 colných vyhlásení. V rámci nich bolo menej tovarových položiek, celkovo 41.653. Do režimu tranzit colníci prepustili 1532 zásielok.skonštatoval Pacher. Na tejto sume sa podieľalo 4478 cigariet, viac ako 2370 kilogramov tabaku, 30.804 litrov minerálneho oleja, tri kusy zariadenia na výrobu liehu, takmer 900 kusov "fejkov" a 300 kusov kozmetických prípravkov.V rámci následnej kontroly bol dodatočne vymeraný colný dlh vo výške viac ako 280.000 eur. V rámci správy spotrebných daní nitrianski colníci vykonali vyše 400 daňových kontrol a 2600 miestnych zisťovaní, ďalších 1344 kontrol bolo zameraných na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladni.V roku 2016 preverili nitrianski colníci počas 2195 cestných kontrol viac ako 15.000 motorových vozidiel. Pri monitorovaní radiácie ručným alebo mobilným zariadením bolo skontrolovaných takmer 30.000 motorových dopravných prostriedkov, v 25 prípadoch boli prostredníctvom špeciálnych spektrometrov vykonané analýzy dovážaného tovaru.V rámci spolupráce s políciou, Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, inšpektorátom životného prostredia či inými orgánmi štátneho dohľadu sa jednotlivé útvary colného úradu zúčastnili na 348 spoločných kontrolných akciách. Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci z nitrianskeho colného úradu pokuty vo výške takmer 260.000 eur, v rámci exekúcie vymohli viac ako 230.000 eur.