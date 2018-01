Colný úrad Trenčín odviedol do rozpočtu vyše 233 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KÚ FS v Bratislave Foto: TASR/KÚ FS v Bratislave

Trenčín 18. januára (TASR) - Colný úrad Trenčín vybral v minulom roku do štátneho rozpočtu na cle a daniach viac ako 233 miliónov eur. Hranicu 200 miliónov eur prekonal prvýkrát v histórii. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, okrem toho prispel Colný úrad Trenčín sumou 4,7 milióna eur z vybratého cla do rozpočtu Európskej únie.priblížila Peťovská.V roku 2017 podľa nej Colný úrad Trenčín spracoval 29.474 colných vyhlásení pri dovoze a 33.645 colných vyhlásení pri vývoze. V súvislosti s tranzitom to bolo 31.462 colných vyhlásení. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice uložil 408 pokút v celkovej hodnote 78.890 eur. Pri cestných kontrolách uložil pokuty v blokovom konaní v 99 prípadoch v celkovej výške 1810 eur. V 15 prípadoch zistili trenčianski colníci porušenie práv duševného vlastníctva, v dôsledku čoho zaistili 1211 kusov tovaru s celkovou hodnotou takmer 16.700 eur.uzavrela hovorkyňa.