Colours of Ostrava 2017 privíta veľké mená world music

Festival Colours of Ostrava, archívna snímka Foto: Colours of Ostrava Foto: Colours of Ostrava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. januára (TASR) - Medzinárodný festival Colours of Ostrava dáva od svojho vzniku veľký priestor popredným svetovým menám zo scény world music - umelcom a kapelám, ktorých korene ležia v tradičnej hudbe Afriky, Ázie, ale aj Európy alebo Ameriky.hovorí v úvode riaditeľka festivalu Zlata Holušová.Britská štrnásťčlenná “superformácia” Afro Celt Sound System pod vedením Simona Emmersona, známa fúziou galských a západoafrických hudobných tradícii s elektrobeatmi, sa v Ostrave stanú jednou zdodáva Holušová.K pôvodnému nevšednému elektro-akustickému zvuku, ktorému vládne zvonivá kora N'Faly Kouyateho z Guinei, dunivá bhangra hráča na bubon dhol Johnnyho Kalsiho a umenie írskej hráčky na gajdy Emer Mayock, sa po novom pridali uhrančivý gajdoš, gitarista a raper Griogair, ženský guinejský zbor Les Griottes, severoírska jazzová speváčka a flautistka Ríoghnach Connolly i prepracovaný rytmický súboj Robbieho Harrisa s bodhranom a talking drumom úchvatného Moussa Sissokeho.Na Colours of Ostrava sa Afro Celt Sound System vráti v pozmenenej zostave po siedmych rokoch, podobne ako senegalský spevák Faada Freddy, bývalý člen slávneho hip hopového tria Daara J, ktoré návštevníci videli dokonca pred dvanástimi rokmi. K fascinujúcej hudbe mu tentoraz bude stačiť len hlas, telo a päťčlenná acappela skupina. Faada Freddy sa v roku 2015 triumfálne vrátil s nádherným albumom Gospel Journey, zmesou gospelu, soulu, jazzu, reggae, popu a hip hopu, nahranom len s úžasnými hlasmi, beatboxom a s perkusionistom, “bubnujúcim” na ozvučenú hruď.tvrdí Faada.Do tretice - po ôsmich rokoch sa vracia do Ostravy alžírsko-senegalsko-francúzska formácia Speed Caravan, ktorá pod vedením alžírskeho hráča na elektrifikovanú lutnu oud Mehdi Haddaba, mieša do výrazného zvuku severoafrické chaabi, mbalax, hard rock aj elektro. S formáciou sa zapojili aj do Albarnoveho projektu Africa Express a sám hosťoval u kadekoho: Rachid Taha, Gorillaz, Salif Keita, Ibrahim Maalouf, Eric Truffaz a ďalší.Šestnásty ročník festivalu Colours of Ostrava prebehne od 19. do 22. júla opäť v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc s doteraz oznámenými hviezdami ako Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine a Nouvelle Vague.Štvordňové vstupenky sú v predaji na webovej stránke festivalu a v sieti Ticketpro. V predaji je taktiež ubytovanie v stanovom mestečku, parkovanie alebo miesto pre karavan. TASR informovala PR manažér Zdenko Hanout.