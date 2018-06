Colours of Ostrava 2018: N.E.R.D s Pharrellom Williamsom a tanečníkmi, Kygo s pyrotechnikou, ale aj hviezdy stret dance Bboy Neguin a Amy Secada

Prípravy na medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava, ktorý prebehne za mesiac v industriálnom areáli Dolních Vítkovic, vrcholia. Obidve najväčšie hviezdy pripravujú veľkú show - kapela N.E.R.D v čele s Pharrellom Williamsom vystúpi s viacerými tanečníkmi a nórsky producent Kygo privezie na záver festivalu veľké množstvo pyrotechniky. Zároveň do programu pribúdajú veľké mená, nielen z oblasti hudby - napríklad na fóre Meltingpot vystúpia a uskutočnia workshopy poprední tanečníci Amy Secada a Bboy Neguin, ktorí spájajú prvky hip-hopu, breakdance, capoeiry a spolupracujú s veľkými hudobnými hviezdami. Pridá sa k nim aj známy český tanečník Yemi A.D.

K hlavným organizačným novinkám a zlepšeniam patrí pre väčšie pohodlie návštevníkov dvakrát širšia brána, kde budú naviac hrať buskingové kapely a k dispozícii bude aj sociálne zariadenie. Možnosť výmeny vstupenky za festivalovú pásku na ruku v dobe pred akciou nielen v Ostrave, ale aj v Prahe a Brne, posilnenie nočných spojov MHD oproti roku 2017, nočná doprava autobusmi Residimo z areálu do miest na severnej Morave a výnimočné nočné vlaky zo stanice Ostrava-střed. Väčšie festivalové parkovisko, ktoré bude tento rok umiestnené pri Ostrava Aréne, možnosť ubytovania v luxusných stanoch Chill Village, neďaleko festivalového areálu, pridané vlaky Českých dráh z Prahy do Ostravy s späť, nová mobilná aplikácia, garantované ceny oficiálnych taxi Colours of Ostrava a taktiež väčšie využitie recyklovateľného riadu.

Výborné zázemie a štvordenný program pre rodiny s deťmi ponúkne rozsiahli ČEZ Family Park, ktorý okrem viacerých rozprávok, workshopov či stráženia detí pozýva napríklad na uvedenie Pišlickích příběhů s Ivanom Trojanom, Lenkou Dusilovou, Beatou Hlavenkovou, Milanom Caisom a ďalšími. Súčasťou rodinnej zóny je taktiež plne vybavený stan na kojenie.

Zaujímavé novinky pripravuje taktiež projekt Colours bez bariér, ktorý už osem rokov zaisťuje návštevníkom so zdravotným znevýhodnením nadštandardný servis, aby si mohli bez prekážok užívať festival. Tento rok ponúkne zaujímavé služby aj ľudom so zrakovým a sluchovým postihnutím. Medzi novinky patrí napríklad praktická príručka v Braillovom písme, hmatový plán areálu či špeciálny prenosný 3D model auly Gong pre nevidiacich. Na fóre Meltingpot vystúpi popredná tlmočníčka do znakového jazyka Amber Galloway Gallego, ktorá bude tlmočiť časť koncertov Kensington, Jessie J a Joss Stone. Celý koncert Gipsy.cz bude tlmočiť skupina Hands Dance a tlmočené budú taktiež vybrané prednášky Meltingpot.

K hlavným hviezdam tohtoročného festivalu Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic, patria N.E.R.D., Kygo, Jessie J, London Grammar, Grace Jones, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Ziggy Marley, Aurora, Calexico, GusGus, Jon Hopkins, Beth Ditto, Seasick Steve, Mura Masa, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, HVOB, Algiers alebo Jacob Banks.

Celkovo vystúpi 80 zahraničných a 61 českých a slovenských kapiel a hudobníkov viacerých žánrov - od elektroniky, cez world music, rock, pop, soul až po jazz. Zahraniční interpréti prídu z 35 krajín celého sveta - od Austrálie a Nového Zálandu, cez Južnú Kóreu, Čínu, Irán, Kolumbiu, Kubu, Jamajku, Tunisko, Alžírsko, Mali, Senegal, Ghanu, Pobrežie Slonoviny Mozambik, Juhoafrickú republiku, až po Island, USA, Veľkú Britániu alebo Kanadu. Hudobné zážitky nájdu návštevníci na divokej a energickej Drive stage by MINI, na Fresh stage určenej najzaujímavejším zahraničným projektom, ktoré organizátori videli na showcase prehliadkach. Čakajú ich aj komornejší Cylinders Gong stage, tanečný Electronic stage, alternatívny Full Moon stage alebo REC.busking stage určený pre amatérskych hudobníkov. K najzaujímavejším českým menám patrí špeciálne predstavenie Mše / MASS Leonarda Bernsteina s Vojtěchom Dykom v hlavnej úlohe a s takmer 100 účinkujúcimi, alebo česká premiéra scénického koncertu Amerika Kafka Bandu.

Program ponúkne okrem hudby taktiež divadlá (napríklad Jaroslav Dušek - Čtyři dohody, Cirk La Putyka, Divadlo Bolka Polívky alebo VOSTO5), workshopy, filmy alebo výtvarné aktivity. Nebudú chýbať Scéna Českej televízie a Design zóna s umeleckou tvorbou z oblasti designu, módy a výtvarného umenia. V “industriálnej” vinárni v betónovom bunkri k vínu opäť zahrajú cimbálovky.

V rámci Colours of Ostrava prebehne tento rok tretíkrát medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, ktoré na ôsmich tématických scénach ponúkne 180 inšpiratívnych rečníkov z viac ako 25 krajín sveta. Pôjde o osobnosti viacerých borov ľudského myslenia - od politiky, cez kultúru, vedu, vzdelanie, cestovanie, okonómiu až po osobnostný rozvoj. K vyššie uvedeným tanečníkom Bboy Neguina a Amy Secady prídu napríklad spisovateľ Michel Faber, autor knihy Hygge Meik Wiking, “futuristický mních” Bruno Marion alebo dcéra Sira Nicolasa Wintona, terapeutka Barbara Winton.

Celkovo sa môžu návštevníci Colours of Ostrava tešiť na viac ako 350 programových bodov na 21 otvorených a krytých scénach.

Návštevníci budú môcť využiť celú radu výhod v areáli aj v celej Ostrave v rámci projektu Colours Plus - od Sveta techniky, Bolt Tower, cez Landek Park, až po napríklad ZOO Ostrava, galériu Plato, Gaériu výtvarného umenia alebo vyhliadkovú vežu Novej radnice.

Štvordenné vstupenky sú k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu www.colours.cz a v sieti Ticketpro. VIP vstupenky sú už vypredané.

Festival Colours of Ostrava taktiež organizuje 16. a 17. júla v Dolních Vítkoviach piaty ročník hudobnej prehliadky a konferencie Czech Music Crossroads s novou odnožou Electronic Mission. Medzi hosťami, ktorí sa zúčastnia workshopov, diskusií, či mentorských stretnutí, nebude chýbať napríklad Lucy Duran, Chris Eckman, Cheikh Lô, J. P. Muchow, Beata Hlavenková, Emika, Ivan Duran, Michal Brenner, Matwe Kaščák alebo Petr Ostrouchov, ktorí predstavia nielen vlastné projekty. Hudobníkom, kapelám, promotérom, manažerom a širokej verejnosti pomôžu cennými radami a nápadmi ako sa lepšie orientovať v hudobnej branži.

Partneri festivalu:

Generálni partneri: Česká spořitelna a ArcelorMittal Ostrava. Za podpory štatutárneho mesta Ostrava. Hlavní partneri: Agrofert, Skupina ČEZ, Radegast, Cylinders Holding, Residomo. Exkluzívny partner: Česká televize. Generálni mediálni partneri: MF Dnes, Hitrádio Orion. Novými partnermi festivalu Colours of Ostrava je značka MINI, ktorá je súčasťou BMW Group Česká republika a spoločnosť MasterCard. Partnerom projektu Colours bez bariér je Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Portál 24hod.sk informoval Zdenko Hanout