Columbus bez rekordu, Hossa však zaznamenal víťazný návrat

Slovenský hokejový útočník Marián Hossa na fotografii s Benom Huttonom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre:



BOSTON BRUINS - EDMONTON OILERS 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Góly: 8. C. Miller (Czarnik, Krug), 31. Bergeron (Pastrňák, K. Miller), 58. Krejčí (Bergeron, Marchand) - 2. Maroon (McDavid, Draisaitl), 34. Maroon (Gryba, McDavid), 41. Nugent-Hopkins (Benning), 50. Maroon. Brankári: Rask - Talbot, strely na bránku: 36:25, 17.565 divákov.



WASHINGTON CAPITALS - COLUMBUS BLUE JACKETS 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Winnik (Beagle, Schmidt), 12. Carlson (Johansson, Kuznecov), 28. Schmidt (Ovečkin, Bäckström), 37. Burakovskij (Carlson), 46. Williams (Kuznecov). Brankári: Holtby - Bobrovskij (46. McElhinney), strely na bránku: 27:29, 18.506 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - NASHVILLE PREDATORS 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Góly: 27. Johnson (Hedman, Killorn) - 3. Fisher (Johansen, Ekholm), 24. Forsberg (Fiala, Johansen), 34. Sissons (Fisher), 35. Ellis (Wilson), 55. Sissons (Järnkrok), 57. Sissons (Järnkrok, Bitetto). Brankári: Vasilevskij - Rinne, strely na bránku: 28:19, 19.092 divákov.



ST. LOUIS BLUES - CAROLINA HURRICANES 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 24. Edmundson (Steen, Šťastný), 28. Tarasenko (Fabbri, Lehterä) - 2. Ryan (McGinn, Staal), 32. McClement (Slavin, Pesce), 54. Skinner (Hanifin, Rask), 59. Ryan (Staal, McGinn). Brankári: Allen - Ward, strely na bránku: 23:29, 19.090 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - BUFFALO SABRES 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 17. hartman, 39. Anisimov (Kempný, Kane), 58. Anisimov (Kane, Keith), 61. Kane (Toews, Hjalmarsson) - 8. Foligno, 39. Okposo (O'Reilly, Ristolainen), 42. Eichel (O'Reilly, Okposo). Brankári: Crawford - Nilsson, strely na bránku: 43:20, 21.824 divákov.



SAN JOSE SHARKS - MINNESOTA WILD 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)

Góly: 29. Donskoi (LaBanc, Dillon), 32. Pavelski (Burns, Couture), 44. Ward (Burns, Marleau), 35. Marleau (Ward, Tierney) - 39. Staal (Parise, Coyle), 43. Parise (Niederreiter, Staal), 46. Staal (Parise), 49. Koivu (Granlund, Zucker), 51. Koivu (Granlund, Zucker). Brankári: Jones - Dubnyk, strely na bránku: 34:26, 17.562 divákov.



LOS ANGELES KINGS - DETROIT RED WINGS 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Góly: 2. Vanek (Nielsen, Athanasiou), 11. Athanasiou (Mantha), 19. Vanek (Athanasiou, Ericsson), 48. Mantha (TATAR, Jensen). Brankári: Zatkoff - Coreau, strely na bránku: 34:22, 18.230 divákov.



Slováci v akcii:

Zdeno Chára (Boston) 22:29 0 0 0 -2 2 5

Andrej Sekera (Edmonton) 23:31 0 0 0 0 1 0

Marián Hossa (Chicago) 15:23 0 0 0 0 2 0

Richard Pánik (Chicago) 15:24 0 0 0 -1 4 0

Tomáš Tatar (Detroit) 13:51 0 1 1 +1 0 0

Marián Gáborík (LA Kings) 15:32 0 0 0 -1 4 0

/legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. januára (TASR) - Hokejistom Columbusu sa v zámorskej NHL nepodarilo vyrovnať rekord Pittsburghu z roku 1993 v počte výhier v sérii. V noci na piatok prehrali na ľade Washingtonu 0:5 a ich šnúra víťazstiev za sebou sa tak skončila na čísle 16.povedal tréner Blue Jackets John Tortorella.Po piatich zápasoch po zranení v hornej časti tela sa do zostavy Chicaga vrátil slovenský útočník Marián Hossa a bol to návrat víťazný. Blackhawks doma zdolali Buffalo 4:3 po predĺžení. Hossa odohral vyše 15 minút, no bodovo sa nepresadil. Jeho krajan a spoluhráč Richard Pánik odohral tiež vyše 15 minút, nebodoval a zapísal si jednu "mínusku".Boston doma prehral s Edmontonom 3:4, v TD Garden proti sebe nastúpili slovenskí obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera. Ani jeden z nich nebodoval, kapitán domácich Chára odohral vyše 22 minút, Sekera cez 23. O triumfe hostí rozhodol prvý hetrik v kariére v NHL útočníka Patricka Maroona, ktorý sa v prvej tretine pobil s Chárom.povedal dvadsaťosemročný krídelník, ktorý sa tak dostal na métu štrnásť gólov v prebiehajúcej sezóne, čo je jeho kariérne maximum. K tomu pridal aj sedem asistencií.Boston si pred zápasom uctil pamiatku Milta Schmidta. Člen Siene slávy NHL, bývalý kapitán, tréner a generálny manažér "medveďov" zomrel v stredu.povedal pre nhl.com Chára.Los Angeles prehralo na domácom ľade s Detroitom 0:4. V bránke Kings absentoval slovenský gólman Peter Budaj, jeho krajan a spoluhráč Marián Gáborík hral v prvom útoku, no opäť bez bodu a svoju "suchú" sériu tak natiahol už na jedenásť duelov. Naposledy si pripísal kanadský bod za gól do siete Ottawy z 10. decembra. V drese hostí v tretej tretine asistoval pri štvrtom góle útočník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol 18. bod (8+10) v 39 stretnutiach prebiehajúcej sezóny. Jeho krajan a spoluhráč Tomáš Jurčo v zápase nenastúpil.